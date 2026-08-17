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        Haberler Sağlık 7 yaşındaki Ege, kuzeninin üstüne düşmesiyle öğrendikleri kanseri yendi

        7 yaşındaki Ege, kuzeninin üstüne düşmesiyle öğrendikleri kanseri yendi

        Doğum günü kutlaması için hazırlık yapılırken kuzeninin üzerine düşmesiyle geçen bir karın ağrısı yaşamaya başlayan 7 yaşındaki Ege Birdane'nin kanser olduğu ortaya çıktı. 9 ay böbrek kanseriyle mücadele eden Ege, son kemoterapinin olumlu sonuçlanmasıyla kanseri yendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 11:54 Güncelleme:
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        7 yaşındaki Ege, kuzeninin üstüne düşmesiyle öğrendikleri kanseri yendi

        Ulaş ve Çiğdem Birdane çiftinin evlatları olan 7 yaşındaki Ege'nin doğum gününü kutlamak için hazırlık yapılırken kuzeninin üzerine düşmesi sonucu başlayan karın ağrısından sonra yapılan muayenede kanser olduğu ortaya çıktı.

        Hastaneye karın ağrısı şikayetiyle götürülen Ege'nin böbreğinde 17 santimetrelik tümör tespit edildi. Ege, 9 ay süren kemoterapi ve ameliyat süreçlerinin ardından kanseri yendi.

        Tatil için geldikleri Hatay'ın İskenderun ilçesinde güzel haberi alan aile ve yakınları, gökyüzüne balon bırakarak kutlama yaptı.

        GÜZEL HABERİ TATİLDE ALDILAR

        Ankara'dan Hatay'ın İskenderun ilçesine tatile gelen aile, tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığını tatildeyken öğrendi. Küçük çocuğun yakınları tarafından İskenderun Millet Parkı'nda sürpriz bir kutlama organize edildi. Motosiklet konvoyu ile alana getirilen minik Ege için hazırlanan 300 balon, polis aracından yapılan anonsla gökyüzüne bırakıldı.

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        "TÜMÖRÜ ÖĞRENDİĞİMİZDE DÜNYAMIZ BAŞIMIZA YIKILDI"

        Teşhis sürecini ve yaşadıkları zorlu günleri anlatan anne Çiğdem Birdane, "Ege'nin doğum gününü kutlamak için hazırlık yaparken kuzeninin üzerine düşmesi sonucu karın ağrısı başladı. Ağrı kesici verdik ancak şikayeti artınca doktor arkadaşımızın muayenesiyle hastaneye gittik. Ultrason incelemesinde 17 santimetrelik tümör olduğunu öğrendiğimizde dünyamız başımıza yıkıldı. Tümörün sırtına kadar uzandığı ve patlama riski nedeniyle hemen ameliyat edilemeyeceği belirtildi" dedi.

        "AYLARCA HAYALİNİ KURDUĞUM ANI YAŞIYORUM"

        Kemoterapi tedavisiyle tümörün küçültüldüğünü ve ocak ayında Ege'nin başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten anne Birdane, "Ege 1.5 ay süren kemoterapiye hızlı yanıt verdi ve tümör küçülünce ameliyata alındı. Ameliyat çok başarılı geçti, tümör temizlendi ancak süreç bitmedi. Bağırsak tıkanıklığı nedeniyle Ege 10 gün boyunca aç ve susuz kaldı. Bir çocuğa su verememek, 'anne açım' dediğinde bir şey yapamamak en zor kısımdı" ifadelerini kullandı.

        9 aylık mücadelenin ardından evlatlarının sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Birdane, "Çok mutluyum, şu an aylarca hayalini kurduğum anı yaşıyorum" şeklinde konuştu.

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