Dehşet saçan olay, 30 Temmuz akşamı saat 21.55 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, plakasız motosikletle bir oto galerinin önüne gelen saldırgan, silahla iş yerine ateş açtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan Ensar Sever, Enes S. (34), Onur G. (30) ve Onur H. (27), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ensar Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ 12 DAKİKA SONRA YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından 12 dakika sonra yakalandı. Yapılan incelemede şüphelinin 15 yaşındaki U.M.T. olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda, şüphelinin olayda kullandığı belirlenen ruhsatsız silah ele geçirildi. U.M.T.’nin “kasten yaralama” ve “yağma” suçlarından 3 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Olayın ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı devraldı. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişiyi daha yakaladı.

YANLIŞ KİŞİ HEDEF SEÇİLDİ

Soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda, saldırının bir husumet nedeniyle gerçekleştirildiği, ancak vurulan Ensar Sever’in asıl hedef olmadığı ve yanlış kişi olarak vurulduğu iddialarına ulaşıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.