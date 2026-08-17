Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in oturma odasındaki nikah görüntüleri yayımlandı
Milyarder futbolcu Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, beklendiği gibi gösterişli bir düğünle evlenmedi. Çiftin yeni yayımlanan fotoğrafları, sadece beş çocuklarının bulunduğu oturma odasında, en sade kıyafetlerle düğün yaptıklarını gösterdi
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, salı günü Portekiz'deki evinin oturma odasında Georgina Rodriguez ile evlendi. 41 yaşındaki milyarder futbolcu, nikah töreni sırasında smokin değil, sadece tişört ve ceket giydi.
32 yaşındaki Rodriguez de beyaz etek, gömlek ve ceketten oluşan sade bir kombinle "Evet" dedi.
Çift, Rodriguez'in Madrid'deki Gucci mağazasında satış elemanı olarak çalıştığı sırada tanıştıkları günün onuncu yıl dönümünde evlendi. Her ikisi de Gucci tasarımı kıyafetler giyerek, bu fikri 'tamamlama anı' olarak adlandırdı.
Düğün günüyle ilgili birçok spekülasyona rağmen, çift sade bir törenle söylentilerin çoğunu boşa çıkardı. Önce evde kutlama yaptılar, ardından evlerinin yakınındaki bir kilisede nikahları kıyıldı.
Beklenmedik sadelikteki evliliğe hazırlık ve nikah töreni aşamaları, Vogue dergisinde yayımlandı. Rodriguez'in, nikah anında duygulanarak gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Arjantinli sosyal medya içerik üreticisi Rodriguez, evdeki düğünle ilgili olarak, "Bunu, kahvaltımızı, öğle ve akşam yemeklerimizi yediğimiz ve hayatımızın gerçekliğini yaşadığımız evimizin oturma odasında yapmayı tercih ettik" dedi.
"30 yıl sonra çocuklarımın, bu masada harika bir şeyin yaşandığını, anne ve babalarının evlilik yeminlerinin edildiğini düşünmelerini istiyorum" diyen Rodriguez, "Küçükken en büyük şatoyu, en büyük arabayı, en uzun elbiseyi, elmaslarla dolu bir tacı hayal ederdim. Şimdi ise diyorum ki: Hayır. Eşim ve çocuklarımızla evde, samimi bir şey istiyorum" ifadesini kullandı.
BÜYÜK DÜĞÜN DE YAPACAKLAR
Rodriguez, tüm bu sade evlilik törenine rağmen, gelecekte geniş aileleri ve arkadaşlarıyla kutlayacakları büyük bir düğün yapacaklarının sözünü verdi, ancak planları hakkında daha fazla ayrıntıya girmedi.
AİLESİ NİKAHA DAKİKALAR KALA ÖĞRENDİ
Törende sadece dört şahidin ve çiftin çocuklarının hazır bulunduğu belirtildi. Cristiano'nun annesi Dolores Aveiro ve Hugo, Elma, Katia adındaki kardeşleri nikah törenine katılmadı. Portekiz basınında, Ronaldo'nun ailesinin evlilik haberini, nikahtan sadece birkaç dakika önce öğrendiği yazıldı.
Çiftin balayına gitmeyeceği öğrenilirken, sade düğün töreni sonrası, ailece, Ronaldo'nun futbol oynadığı Suudi Arabistan'a döndükleri aktarıldı.
10 yıldır birlikte olan Ronaldo ve Rodriguez çiftinin Alana ve Bella adında iki kızı var. Ronaldo, Rodriguez'le birlikteliğe başlamadan önce taşıyıcı anne aracılığıyla Eva Maria ve Mateo adında ikizleri olmuştu. Ronaldo'nun önceki bir ilişkisinden olduğu ya da taşıyıcı anneden doğduğu düşünülen Cristiano Jr. adında bir de büyük oğlu var.
Ronaldo, Rodriguez'le evlendiklerini, geçtiğimiz günlerde Instagram'da alyanslarının fotoğrafını paylaşarak duyurmuştu. Futbolcunun temsilcisi de evlilik haberini doğrulayarak, "Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez bugün Portekiz'in Cascais kentinde resmi bir törenle evlendiler ve artık resmen karı kocalar. Tören, beş çocuklarının da katıldığı özel ve samimi bir an oldu" açıklamasını yapmıştı.