Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in oturma odasındaki nikah görüntüleri yayımlandı

Arjantinli sosyal medya içerik üreticisi Rodriguez, evdeki düğünle ilgili olarak, "Bunu, kahvaltımızı, öğle ve akşam yemeklerimizi yediğimiz ve hayatımızın gerçekliğini yaşadığımız evimizin oturma odasında yapmayı tercih ettik" dedi.

"30 yıl sonra çocuklarımın, bu masada harika bir şeyin yaşandığını, anne ve babalarının evlilik yeminlerinin edildiğini düşünmelerini istiyorum" diyen Rodriguez, "Küçükken en büyük şatoyu, en büyük arabayı, en uzun elbiseyi, elmaslarla dolu bir tacı hayal ederdim. Şimdi ise diyorum ki: Hayır. Eşim ve çocuklarımızla evde, samimi bir şey istiyorum" ifadesini kullandı.