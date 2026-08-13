Pablo Picasso yeni bir tartışma yaratacak

Barcelona'da Ema Film adında yapım şirketi bulunan yönetmen ve yapımcı Erdal Murat Aktaş, dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun torunu Marina Picasso'nun 2001'de yayımladığı 'Dedem Picasso' adlı kitabın film haklarını satın aldığını açıklamıştı. Zaman zaman arayıp; "Ne oldu, çekimlere ne zaman başlıyorsunuz?" diye sorduğum Aktaş, dün arayarak çekimler için hazır hale gelindiğini söyledi. Erdal Murat Aktaş, senaryonun yazımının, çekimlerin gerçekleştirileceği İspanya, Fransa ve Kamboçya'da çekim izinleri, mekân seçimi ve bütçenin temin edilmesi için 3 yıldır sürdürdükleri çalışmaları tamamladıklarını dile getirerek "Picasso's Shadow" adını verdiği film için "2027'nin ilk aylarında sete gireriz" dedi.

Pablo Picasso (1881 - 1973)

Geleneksel sanatçı biyografileri genellikle dehanın yaratım süreçlerini, başarılarını ve ilham kaynaklarını estetize etme eğiliminde oluyor. Ancak "Picasso's Shadow", 'Dedem Picasso'nun uyarlaması olduğu için Pablo Picasso'nun ikonik kimliğinin arkasında bıraktığı yıkıcı mirasına odaklanırken bir dâhinin eser üretme özgürlüğü için, yakın çevresine ve özellikle çocuklarına yaşattığı psikolojik tahribatı meşru kılıp kılmayacağını sinema diliyle sorgulayacak.

Erdal Murat Aktaş

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"Picasso's Shadow"a uyarlanacak olan 'Dedem Picasso'nun yazarı Marina Picasso'nun çok ilginç ve sıra dışı bir yaşamı bulunuyor.

Şöyle;

Paulo Picasso ile Émilienne Lotte'nin kızı olan Marina Picasso'ya dedesinin yaklaşık 10 bin eseriyle Cannes'daki konutu Villa La Californie miras kaldı.

Marina Picasso

Marina Picasso, dedesinin eserlerini sergilemek isteyen sanat galerilerine belli dönemler için kiralayarak ve aralarında 'La Famille' ve 'Palette et Tête de Taureau' adlı tabloların da bulunduğu bazı eserleri satarak elde ettiği kazancı yardıma muhtaç çocuklar için kullanırken Vietnam'ın Thu Duc bölgesinde kimsesiz çocuklar için büyük bir yardım köyü kurdu.

Marina Picasso'nun kendisine kalan mirasla çocuklara yardım etmeye yönlendiren itici neden ise dedesinin çocuklarına karşı uyguladığı maddi ve manevi eziyet.

'Dedem Picasso'da Pablo Picasso'dan "Bencil, manipülatif ve çevresindeki insanları sanatı için harcayan biri" olarak tanımlayan Marina Picasso, dedesinin çocuklara çok az bir harçlık verdiğini, onları kapısında saatlerce ağlaratak beklettiğini yazdı. 3'ü evlatlık edindiği Vietnamlı, ikisi biyolojik olmak üzere 5 çocuğu bulanan Marina Picasso, babası Paulo Picasso'nun çocukken yaşadığı eziyeti çocuklara yardım ederek bertaraf etme yolunu seçti.