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        Haberler Magazin Yasemin Sakallıoğlu: 13 kilo verdim

        Yasemin Sakallıoğlu: 13 kilo verdim

        Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Yasemin Sakallıoğlu, "13 kilo verdim. Bunu kendi hayalim için değil, bir karakter için yaptım" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 08:46 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Göksel, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Yaz rengi olduğu için kıyafetimi bu renkte seçtim. Bu günlerde biraz neşeli hissediyorum. O yüzden böyle bir seçim yaptım" dedi.

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        "TEOMAN'IN ENERJİSİNE BAYILIYORUM"

        Göksel, Teoman'ın bir konserinde sahnede yere uzanmasının ardından kendisinin de aynı hareketi yapması hatırlatılınca gülerek "Ben o anda gerçekten sahneye yatmaya çalıştım ve yatamadım. Aklıma Teoman geldi. Onun neşesine ve enerjisine bayılıyorum" ifadelerini kullandı.

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        "13 KİLO VERDİM"

        Konsere gelen ünlü isimler arasında komedyen Yasemin Sakallıoğlu da vardı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Sakallıoğlu, "13 kilo verdim. Bu beni çok zorladı. Yemek yemeyi çok sevdiğim için zorlandım. Bunu kendi hayalim için değil, bir karakter için yaptım. Yıllarca kendim için yapamamıştım. Detoks kampına gittim ve orada 4 kilo verdim. Ondan sonrası kolay geldi" dedi. Sakallıoğlu, daha sonra "Eşim zaten yıllardır kilo vermemi istiyordu. Buna kafa takmak bu işi çözüyormuş" ifadelerini kullandı.

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        "KARAKTERDEN KURTULMAK İÇİN SAÇLARIMI KESTİRDİM"

        Yeni projesiyle ilgili de konuşan ünlü komedyen, "Beni çok farklı bir karakterde izleyeceksiniz. Kendi içinde mücadeleleri olan bir karakteri canlandırıyorum. Ben o karakterden kurtulmak istediğim için gittim saçımı kestirdim. Karakterden çıkmakta çok zorlandım. Benim için çok zorlu bir süreçti ama çektik, bitti, hallettik" diye konuştu.

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        "YAZ GÜZEL GEÇİYOR"

        Oyuncu Hande Doğandemir de "Yaz güzel geçiyor, arada tatil yapıyorum, dönüyorum. Şu an projeler ile görüşüyorum. Birkaç tane var. Olur mu, olmaz mı bilmiyorum ama olursa öğrenirsiniz zaten" ifadelerini kullandı.

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        "DÜĞÜN TARİHİNİ NETLEŞTİREMEDİK"

        Eski sevgilisi Emre İzer ile yeniden bir araya gelen ve geçtiğimiz yıl evlenme teklifi alan Hande Doğandemir, bu yaz nikah masasına oturacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Doğandemir, "Bazı şeyler planladığınız zaman planladığınız gibi gitmiyor. Bu tarz bir düşüncemiz vardı ancak henüz bir karar alamadık, bir tarih netleştiremedik. Evimizi dizdik ancak henüz bir düğün tarihi alamadık ve netleştiremedik. Bakalım, zaman neyi gösterecek" diye konuştu.

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        #Yasemin Sakallıoğlu
        #GÖKSEL
        #Hande Doğandemir
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