Yasemin Sakallıoğlu: 13 kilo verdim

"13 KİLO VERDİM"

Konsere gelen ünlü isimler arasında komedyen Yasemin Sakallıoğlu da vardı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Sakallıoğlu, "13 kilo verdim. Bu beni çok zorladı. Yemek yemeyi çok sevdiğim için zorlandım. Bunu kendi hayalim için değil, bir karakter için yaptım. Yıllarca kendim için yapamamıştım. Detoks kampına gittim ve orada 4 kilo verdim. Ondan sonrası kolay geldi" dedi. Sakallıoğlu, daha sonra "Eşim zaten yıllardır kilo vermemi istiyordu. Buna kafa takmak bu işi çözüyormuş" ifadelerini kullandı.