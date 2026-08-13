Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Kayınvalidesinin cenazesine katılmayan eş, boşanma davasında tam kusurlu bulundu

        Kayınvalidesinin cenazesine katılmayan eş, boşanma davasında tam kusurlu bulundu

        Ankara'da iş insanı N.Y., annesinin cenaze törenine katılmadığı için eşi S.Y.'ye boşanma davası açtı. Mahkeme eşinin annesinin cenazesine katılmayan davalı kadının, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tam kusurlu olduğuna karar verdi. Yargıtay kararı onadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 08:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kayınvalidesinin cenazesine katılmadı! Tam kusurlu

        Ankara'da iş insanı N.Y.'nin (58), annesinin cenazesine katılmadığı gerekçesiyle 20 yıllık eşi S.Y.'ye açtığı boşanma davasında mahkeme kadını kusurlu bularak, çifti boşadı. Karar, Yargıtay tarafından da onandı.

        İş insanı N.Y., 2024 yılında annesinin cenazesine katılmadığı gerekçesiyle 20 yıllık eşi 2 çocuğunun annesi S.Y.'ye boşanma davası açtı. N.Y., dava dilekçesinde eşinin düğünlerde kendisine eşlik etmediğini, cenazelere katılmadığını, son olarak annesinin cenazesinde de yer almamasının kendisi için ağır yük oluşturduğunu belirtti. S.Y. ise eşini sevdiğini, husumetinin kayınvalidesiyle olduğunu, kayınvalidesinin kendisinden habersiz evine geldiği için tartıştıklarında 'Ne ölüme ne dirime gel' dediğini ileri sürdü.

        REKLAM

        Ankara Aile Mahkemesi, davalı kadını tam kusurlu bularak çiftin boşanmasına karar verdi. Kararda, 'Ne ölüme ne dirime gel' söylemine kızan, bu nedenle eşinin annesinin cenazesine katılmayan davalı kadının, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tam kusurlu olduğu, davacı kocaya atfı kabil bir kusurun varlığının kanıtlanamamış olduğu belirtildi. Karar, Yargıtay tarafından da onandı.

        "CENAZEYE KATILMAMASI BARDAĞI TAŞIRMIŞ"

        N.Y.'nin avukatı Senem Yılmazel, davalı kadının müvekkilinin annesinin cenazesine katılmamasının bardağı taşıran son damla olduğunu, cenazeden 1 ay sonra davayı açtıklarını söyledi. Yılmazel, taraflar arasında uzun süredir sosyal ve kültürel farklılıklar nedeniyle geçimsizlik olduğunu ve gelin-kaynana geriliminin de oluştuğunu söyleyerek, "Daha sonra müvekkilimin annesi vefat etti. Ve karşı taraf cenazeye katılmadığı için artık müvekkil boşanmaya karar vermiş" dedi.

        Yılmazel, evlilikte eşlerin yükümlülüklerine dikkat çekerek, "Müvekkil, eşinin onu iyi günde kötü günde yalnız bıraktığını, düğünlere eşlik etmediğini, cenazelere katılmadığını, artık annesinin cenazesine dahi katılmamanın onun için çok ağır bir yük olduğunu ve bu yüzden boşanmak istediğini belirtti. Karşı taraf eşini sevdiğini, husumetin yalnızca kayınvalidesiyle arasında olduğunu söyledi ve davanın reddini talep etti. Ancak tabii ki mahkeme de bunları haklı bulmadı ve kusurlu olduğuna karar vererek boşanmaya karar verdi. Daha sonra üst mahkemelerden de geçerek bu karar kesinleşti" diye konuştu.

        "EMSAL BİR KARAR DİYEBİLİRİZ"

        Kararın emsal niteliğinde olduğuna işaret eden Yılmazel, "Bir emsal karar oldu diyebiliriz. Burada sadece anne, kayınvalide diyemeyiz biz. Yani kardeşin cenazesine katılmama da aslında baktığımızda bir boşanma nedenidir. En yakın arkadaşının cenazesine katılmama da bir boşanma nedenidir. Aslında buradaki mevzu eşi yalnız bırakma. İyi günde, kötü günde yalnız bırakma. Biz halk arasında deriz, nikah memurları da sorar; iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta. Bunun tanımı Türk Medeni Kanunu 185'tedir. Türk Medeni Kanunu 185 'Taraflar birbirlerine sadakatli olmak, aynı evde yaşamak ve yardımcı olmakla yükümlüdür' der. Aslında ona yardımcı olmadığı için bu yükümlülüğünü ihlal etmiş oluyor. Dolayısıyla haklı bir boşanma nedeni olarak görüyoruz biz bunu hukukta" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Motorinde ÖTV Ağustos için sıfırlandı
        Motorinde ÖTV Ağustos için sıfırlandı
        2 il ve 6 ilçede denize girmek yasak
        2 il ve 6 ilçede denize girmek yasak
        5 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına
        5 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına
        UEFA Süper Kupa’da şampiyon PSG!
        UEFA Süper Kupa’da şampiyon PSG!
        Kayınvalidesinin cenazesine katılmadı! Tam kusurlu
        Kayınvalidesinin cenazesine katılmadı! Tam kusurlu
        Etna'da patlamalar sürüyor
        Etna'da patlamalar sürüyor
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Trump'ın gizli uçuşunda yeni ayrıntı
        Trump'ın gizli uçuşunda yeni ayrıntı
        Sitem etti
        Sitem etti
        Yeni bir tartışma yaratacak
        Yeni bir tartışma yaratacak
        Türkiye semalarında görsel şölen: Perseid meteor yağmuru
        Türkiye semalarında görsel şölen: Perseid meteor yağmuru
        Çanakkale'de kaybolan dalgıç aranıyor
        Çanakkale'de kaybolan dalgıç aranıyor
        İlk kez konuştu
        İlk kez konuştu
        AB'de hurda araçların ihracatına fren
        AB'de hurda araçların ihracatına fren
        Beyaz Saray projesinin maliyeti 900 milyon doları aşacak
        Beyaz Saray projesinin maliyeti 900 milyon doları aşacak
        Yapay zekadan genç istihdamına tehdit
        Yapay zekadan genç istihdamına tehdit
        Avrupa'da güneş tutulması ilgiyle izlendi
        Avrupa'da güneş tutulması ilgiyle izlendi
        ABD, doğum turizmini engellemek için harekete geçti
        ABD, doğum turizmini engellemek için harekete geçti
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu