UEFA Süper Kupa’da şampiyon PSG!

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa, Süper Kupa finalinde Avusturya'nın Salzburg kentindeki Red Bull Arena'da karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain, Aston Villa’yı 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın yönettiği maçın 20. dakikasında Hviça Kvaratshelia'nın attığı golle Paris Saint-Germain 1-0 öne geçti. Aston Villa, 45. dakikada Brian Madjo'nun kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi ve mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

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İkinci yarıda daha etkili olan taraf Fransız ekibiydi. 61. dakikada Dembele'nin savunmanın arkasına attığı topla buluşan Desire Doue sağ kanattan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı ve PSG'yi 2-1 öne geçirdi.

İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca, Luis Enrique'nin öğrencileri üst üste UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Son 2 yılın UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi PSG, 2025'ten sonra bu yıl da UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

PSG böylece 1989, 1990 yıllarında Milan ve 2016, 2017'de Real Madrid'den sonra Süper Kupa'da üst üste şampiyonluk sevinci yaşayan 3'üncü takım oldu.

Fransız kulübü ayrıca Milan ve Real Madrid gibi hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Kupa'da arka arkaya mutlu sona ulaşmayı başardı.

Paris ekibi, Şampiyonlar Ligi (2025, 2026) ve Süper Kupa'yı (2025, 2026) 2'şer, Kupa Galipleri Kupası (1996) ve Intertoto Kupası'nı (2001) da birer defa olmak üzere UEFA organizasyonlarındaki 6'ncı şampiyonluğuna ulaştı.

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Real Madrid, 6 şampiyonlukla UEFA Süper Kupa'nın en başarılı kulübü ünvanını elinde tutuyor. İspanyol ekibini, 5'er defa mutlu sona ulaşan Barcelona (İspanya) ve Milan (İtalya) izliyor.

ENRIQUE, SÜPER KUPA'YI 3. KEZ KAZANDI

PSG'nin İspanyol çalıştırıcısı Luis Enrique, 2015'te Barcelona'nın, 2025'te de PSG'nin başında kazandığı UEFA Süper Kupa'yı bir defa daha kaldırdı.

56 yaşındaki Enrique böylece Carlo Ancelotti (5 kez), Josep Guardiola'dan (4) sonra Süper Kupa'da 3 şampiyonluk sevinci yaşayan 3'üncü teknik direktör oldu.

ASTON VILLA, AVRUPA'DAKİ FİNALLERDEN İLK KEZ ELİ BOŞ DÖNDÜ

Daha önce şampiyonluk maçına çıktığı tüm UEFA organizasyonlarında kupaya uzanan İngiltere'nin Aston Villa takımı, ilk kez sahadan üzgün ayrıldı.

Birmingham ekibi, maç öncesi 1982 Şampiyonlar Ligi, 1982 Süper Kupa, 2001 Intertoto Kupası (çift maç sonunda 5-2) ve 2026 Avrupa Ligi'ndeki finallerde şampiyon olmuştu.

FRANSIZ KULÜPLERİNİN 2'İNCİ ŞAMPİYONLUĞU

PSG'nin bu zaferi Fransız kulüplerinin de UEFA Süper Kupa'daki 2'nci şampiyonluğu oldu.

Kupayı müzesine en çok götüren takımlar, İspanya'dan çıktı. İspanyollar, 11'i son 18 yılda olmak üzere Süper Kupa'yı 17 defa kazandı.İspanyol ekiplerini, İngilizler 10, İtalyanlar ise 9 şampiyonlukla takip ediyor.