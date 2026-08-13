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        ABD, doğum turizmini engellemek için harekete geçti

        ABD Dışişleri Bakanlığı, çocuklarına ABD vatandaşlığı kazandırmak amacıyla ülkeye seyahat eden yabancılara yönelik "Doğum Turizmini Önleme Görev Gücü" kurulduğunu açıkladı. Görev gücünün çalışmaları kapsamında dünya genelinde 600'den fazla yabancının vizesinin iptal edildiği bildirildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 01:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD, doğum turizmini engellemek için harekete geçti

        ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun talimatları doğrultusunda, göçmen olmayan vizelerin amacı dışında kullanılmasının önlenmesi için İç Güvenlik Bakanlığı ile ortak çalışma yürütüldüğü belirtildi.

        Yeni görev gücünün, vize sahiplerinin seyahat geçmişlerini ve faaliyetlerini inceleyerek doğum turizmi yaptığı veya buna aracılık ettiği değerlendirilen kişileri tespit ettiği kaydedildi. Bu kişilerin vizelerinin iptal edildiği, ayrıca doğum turizminden gelir sağlayan organizasyonların ortaya çıkarılmasının hedeflendiği ifade edildi.

        Bakanlık, bazı aracıların kendilerini doula, ebe veya sağlık danışmanı olarak tanıtarak "ABD'de doğum", vize danışmanlığı ve hastane organizasyonu hizmetleri sunduğunu, bazı vakalarda ise sahte sağlık belgeleri düzenlendiğini veya seyahat amacının gizlenmesi için başvuru sahiplerine yönlendirme yapıldığını ileri sürdü.

        Açıklamada, seyahat amacı konusunda kasıtlı olarak yanlış beyanda bulunan yabancıların ABD vizesi veya ülkeye giriş açısından kalıcı olarak uygunsuz hale gelebileceği uyarısında bulunuldu.

        ABD Dışişleri Bakanlığı, "Vatandaşlık, göç yasalarının planlı şekilde istismar edilmesi yoluyla elde edilecek bir meta değildir" ifadesini kullanarak, doğum turizmine yönelik uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

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