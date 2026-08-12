Deniz Seki'den sağlık durumuyla ilgili açıklama

"POZİTİF KALMAYA ÇALIŞIYORUM"

Şu an ağrılarım var, kolay bir süreç değil ama ben her zamanki gibi pozitif kalmaya ve güzel düşünmeye çalışıyorum. Çok şükür, ameliyatım başarılı geçti. Bir süre daha hastanede olacağım, dinlenip toparlanmaya çalışacağım. Sizlerin sevgisini, dualarını ve güzel enerjisini hissetmek bana gerçekten çok iyi geliyor. En kısa zamanda yeniden sahnede, sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle…