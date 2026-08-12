Deniz Seki'den sağlık durumuyla ilgili açıklama
Evinde geçirdiği kaza sonrası ameliyat edilen Deniz Seki, hastane odasından sağlık durumuyla ilgili konuştu. Seki, "Şu an ağrılarım var, kolay bir süreç değil ama ben her zamanki gibi pozitif kalmaya çalışıyorum" dedi
Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki evinde talihsiz bir kaza geçirmişti. Ayakları ıslak şekilde balkona çıkmaya çalışan ünlü şarkıcı, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek balkona düşmüştü.
Ambulansla hastaneye kaldırılan ve acilen ameliyata alınan Seki'nin yapılan tetkiklerinde, leğen kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edilmişti.
Başarılı bir operasyon geçiren ünlü şarkıcı, hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Seki, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Hastaneden herkese kocaman bir merhaba… Soran, arayan, merak eden, güzel dileklerini ve dualarını gönderen herkese yürekten teşekkür ederim. Yanıma kadar gelip beni yalnız bırakmayan, sevgisini ve desteğini hissettiren tüm sanatçı dostlarıma ve arkadaşlarına ayrıca teşekkür ederim.
"POZİTİF KALMAYA ÇALIŞIYORUM"
Şu an ağrılarım var, kolay bir süreç değil ama ben her zamanki gibi pozitif kalmaya ve güzel düşünmeye çalışıyorum. Çok şükür, ameliyatım başarılı geçti. Bir süre daha hastanede olacağım, dinlenip toparlanmaya çalışacağım. Sizlerin sevgisini, dualarını ve güzel enerjisini hissetmek bana gerçekten çok iyi geliyor. En kısa zamanda yeniden sahnede, sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle…