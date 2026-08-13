ÖTV tutarları yeniden belirlendi
Bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, belirli akaryakıt ürünlerinde litre başına alınacak ÖTV tutarları kademeli olarak artırıldı.
Giriş: 13 Ağustos 2026 - 00:14 Güncelleme:
Resmi Gazete'de yer alan karara göre; 13-31 Ağustos 2026 döneminde litre başına ÖTV tutarı 0 TL olarak uygulanacak.
ÖTV tutarı, 1-30 Eylül 2026 döneminde 3 TL, 1-31 Ekim 2026 döneminde 6 TL, 1-30 Kasım 2026 döneminde 9 TL, 1-31 Aralık 2026 döneminde 12 TL olacak.
Söz konusu ürünlerde ÖTV tutarı, 1 Ocak 2027'den itibaren litre başına 13,906 TL olarak uygulanacak.
Karar, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.
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