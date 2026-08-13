Giresun'un Görele ilçesinde dün iki kız kardeşin ölümüne, annelerinin ise kaybolmasına neden olan selin ardından süren arama çalışmalarında, annelerinin de cansız bedenine bu sabah ulaşıldı.

2 KARDEŞ VE ANNE KAYBOLMUŞTU

İHA'daki habere göre; Giresun'un Görele ilçesinde Sis Dağı'nda dün etkili olan şiddetli yağış, sel ve su taşkınlarına neden oldu. Yağışlar sonrası dağın Giresun tarafında yer alan Zıva Deresi'nde su seviyesi hızla yükselirken, dere kenarında piknik yapan Kırca ailesi sel sularına kapıldı.

Burçin Kırca

İlk olarak baba Mehmet Kırca suya kapılırken, eşi Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca kendisini kurtarmak için çaba sarf etti. Bu sırada baba Mehmet Kırca kendi imkanlarıyla kurtulurken, eşi ve iki kızı ise sel sularına kapıldı.

2 KIZ KARDEŞ ÖLÜ BULUNDU

Burcu Kırca

Yaklaşık 80 kişilik arama kurtarma ekibinin katıldığı çalışmalarda ilk olarak kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı.

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Zekiye Kırca ile Burçin Kırca'yı arama çalışmaları ise havadan ve karadan devam ederken, Burçin Kırca'nın da cansız bedeni dereye düştüğü yerden 25 kilometre mesafede, Zıva Deresi'nin denize döküldüğü Çavuşlu Sahili'nde bulundu.

ANNE DE HAYATINI KAYBETTİ

Anneleri Zekiye Kırca'nın cansız bedenine ise Kırıklı Köyü mevkisindeki balık havuzu yakınlarında ulaşıldı.

Öte yandan Vali Koç, baba Mehmet Kırca ile görüşerek başsağlığı diledi.

YARIN İSTANBUL’A DÖNECEKLERDİ

Kırca ailesinin 20 yıl sonra tatil için İstanbul’dan memleketleri Giresun'a geldiği ve yarın İstanbul’a dönmek üzere yola çıkmayı planladıkları öğrenildi.