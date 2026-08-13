Türkiye semalarında görsel şölen: Perseid meteor yağmuru
Gökyüzü meraklıları, perseid meteor yağmurunu izlemek için şehir ışıklarından uzak bölgelerde bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yerindeki kırsal bölgelerde toplanan binlerce vatandaş, perseid meteor yağmurunu ilgiyle takip etti
Giriş: 13 Ağustos 2026 - 05:40 Güncelleme:
Her yıl Türkiye'nin pek çok ilinin kırsal alanlarında izlenebilen perseid meteor yağmuru, bu yıl da binlerce gökyüzü meraklısını geceden sabaha bir araya getirdi. Gökyüzü sevdalıları, Türkiye semalarındaki görsel şöleni büyük ilgiyle izledi.
Ankara
İstanbul
Kütahya
Bursa
Antalya
Kırıkkale
Samsun
Tuz Gölü
Kastamonu
Gaziantep
Adıyaman / Nemrut Dağı
Nevşehir / Kapadokya
*Haberin fotoğrafları AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.
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