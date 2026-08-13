Türkiye semalarında görsel şölen: Perseid meteor yağmuru

Her yıl Türkiye'nin pek çok ilinin kırsal alanlarında izlenebilen perseid meteor yağmuru, bu yıl da binlerce gökyüzü meraklısını geceden sabaha bir araya getirdi. Gökyüzü sevdalıları, Türkiye semalarındaki görsel şöleni büyük ilgiyle izledi.

Ankara

İstanbul

Kütahya

Bursa

Antalya

Kırıkkale

Samsun

Tuz Gölü

Kastamonu

Gaziantep

Adıyaman / Nemrut Dağı

Nevşehir / Kapadokya

*Haberin fotoğrafları AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.