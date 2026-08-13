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        Haberler Gündem Güncel Türkiye semalarında görsel şölen: Perseid meteor yağmuru

        Türkiye semalarında görsel şölen: Perseid meteor yağmuru

        Gökyüzü meraklıları, perseid meteor yağmurunu izlemek için şehir ışıklarından uzak bölgelerde bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yerindeki kırsal bölgelerde toplanan binlerce vatandaş, perseid meteor yağmurunu ilgiyle takip etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 05:40 Güncelleme:
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        Türkiye semalarında görsel şölen: Perseid meteor yağmuru

        Her yıl Türkiye'nin pek çok ilinin kırsal alanlarında izlenebilen perseid meteor yağmuru, bu yıl da binlerce gökyüzü meraklısını geceden sabaha bir araya getirdi. Gökyüzü sevdalıları, Türkiye semalarındaki görsel şöleni büyük ilgiyle izledi.

        Ankara

        İstanbul

        Kütahya

        Bursa

        Antalya

        Kırıkkale

        Samsun

        Tuz Gölü

        Kastamonu

        Gaziantep

        Adıyaman / Nemrut Dağı

        Nevşehir / Kapadokya

        *Haberin fotoğrafları AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #haberler
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