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        Haberler Ekonomi Emlak Konut satışlarında düşüş

        Konut satışlarında düşüş

        Temmuz ayında konut satışları, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 gerileyerek 123 bin 603 adet oldu

        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        Konut satışlarında düşüş

        TÜİK, temmuz ayına dair konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı.

        Temmuz ayında konut satışları, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 gerileyerek 123 bin 603 adet oldu.

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        İlk el konut satış sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 oranında azalarak 42 bin 529 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 20,8 oranında azalarak 81 bin 74 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 34,4, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 65,6 olarak ortaya çıktı.

        Zaman SATIŞ
        2026-07 123.603
        2025-07 148.939
        2024-07 132.426
        2023-07 117.058
        2022-07 99.646
        2021-07 115.264
        2020-07 244.133
        2019-07 107.730
        2018-07 131.346
        2017-07 122.198

        İPOTEKLİ SATIŞIN PAYI YÜZDE 19

        İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 oranında artarak 23 bin 888, diğer konut satışları ise yüzde 23,1 oranında azalarak 99 bin 715 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,3 diğer satışların payı yüzde 80,7 olarak gerçekleşti.

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        YABANCIYA SATIŞIN PAYI YÜZDE 1,7

        Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 oranında artarak 2 bin 120 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,7 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,3 oranında azalarak 11 bin 203 olarak gerçekleşti.

        Temmuz ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 394 ile Rusya Federasyonu, 189 ile İran ve 145 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

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        İŞ YERİ SATIŞINDA DÜŞÜŞ DAHA HAFİF

        Temmuzda iş yeri satışları ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 geriledi ve 16 bin 733 adet oldu.

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