Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku, İstanbul'da!

Fenerbahçe, Napoli'nin Belçikalı yıldız forveti Romelu Lukaku'nun transferini duyurdu.

Sarı-lacivertliler, Napoli forması giyen 33 yaşındaki forvet oyuncusu Romelu Lukaku ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELDİ!

Romelu Lukaku'yu taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı!

🟡🔵 Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku'nun İstanbul'daki ilk görüntüleri! 📹



▶️ İlk görüntüleri canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/umGTObV8YD — HT Spor (@HTSpor) August 12, 2026

KADIKÖY ATKISIYLA POZ VERDİ!

Romelu Lukaku, 'Kadıköy' atkısıyla pozunu verdi.

📸 Romelu Lukaku, 'Kadıköy' atkısıyla pozunu verdi.



▶️ İlk görüntüleri canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/rT3MJHHxzy — HT Spor (@HTSpor) August 12, 2026

İŞTE LUKAKU'NUN İLK SÖZLERİ!

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Lukaku, Fenerbahçe'ye transfer olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek destek olan herkese teşekkür etti.

🎙️ Romelu Lukaku: Merhaba sevgili Fenerbahçe taraftarı, ben Romelu Lukaku. Kulübünüze katılmak ve böylesine muhteşem bir tarihe sahip olan bu kulübün bir parçası olmak benim için büyük bir onur ve ayrıcalık.pic.twitter.com/ef0ll4C9au — HT Spor (@HTSpor) August 12, 2026

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Belçikalı forvet ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba sevgili Fenerbahçe taraftarları.

Fenerbahçe’ye katılmak ve böylesine muhteşem bir tarihe sahip olan bu kulübün bir parçası olmak benim için büyük bir onur ve ayrıcalık. Harika bir kadromuz var ve böylesine güçlü bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Her gün çok çalışarak, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini yapacak; takımıma mümkün olan en iyi şekilde katkı sağlayacağım. Takımın kazanması için sahada geçirdiğim her anın hakkını vermek istiyorum. Yönetim kuruluna ve hocamıza, öncelikle bana bir insan olarak duydukları güven, ardından da bir futbolcu olarak yeteneklerime inandıkları için teşekkür ederim. Yüzde yüz hazırım, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Benim için duygusal da bir an. Çünkü uzun yıllar sonra Türkiye'ye dönüyorum. Bildiğiniz gibi küçük bir çocukken burada yaşadım; babamla birlikte profesyonel futbol dünyasını ilk kez burada keşfetmiştim. Bu nedenle geri dönmek benim için çok özel. Bu geri dönüşün Fenerbahçe çatısı altında gerçekleşiyor olmasından dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere."

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM GELDİ!

Fenerbahçe, Lukaku transferi açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:

Lukaku, geçtiğimiz sezon sol uyluğunda yaşadığı sakatlık nedeniyle takımıyla 7 maça çıkıp, 1 gol attı. Yıldız oyuncu, ülkesiyle 2026 Dünya Kupası'nda ise 6 karşılaşmada 3 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.