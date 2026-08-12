Oğuz Çetin’den transfer, şampiyonluk ve TFF açıklaması: Gençlerbirliği maçımız ertelenmedi!

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, sarı-lacivertli kulübün gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Belçikalı yıldız Romelu Lukaku’nun transfer sürecini tamamladıklarını belirten Çetin, oyuncunun kulübe olan bağlılığına ve şampiyonluk yolundaki tecrübe faktörüne dikkat çekti. Çetin ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) Gençlerbirliği maçının ertelenmesi için başvuruda bulunduklarını ancak bu talebin reddedildiğini bildirdi.

"LUKAKU KARAKTER TRANSFERİDİR, FEDAKARLIK YAPARAK GELDİ"

Romelu Lukaku’nun takıma kazandırılması sürecinde başkan ve yönetim kurulunun büyük desteğini aldıklarını vurgulayan Oğuz Çetin, "Forvet konusunda uzun zamandır çalışıyorduk. Şampiyonluğa oynadığımız bu yılda tecrübeli ve karakterli oyuncularla yürümek çok önemli. Yapılan bu transfer tamamen futbolculuk özelliklerinin yanında, ondan da önemli olan bir karakter transferidir. Romelu Lukaku’nun Fenerbahçe’ye transferi gerçekleştirildi, bunu duyurabilirim. Kendisi bu akşam burada olacak ve sağlık kontrollerinden geçecek" dedi.

"2 MİLYON EURO ALACAĞINI SİLDİ"

Lukaku'nun transfer sürecinde gösterdiği özveriye de değinen Çetin, "Süreçte kulübe olan aidiyetini net bir şekilde ortaya koydu. Kendi menfaatlerini Napoli’ye karşı fedakarlık yaparak kullandı; 2 milyon Euro alacağını sildi, hatta kulübün talep ettiği 150 bin Euro’yu cebinden ödedi. Maddiyatı hiç önemsemedi. Şampiyon olursak opsiyonu devreye girecek 1+1 yıllık sözleşme yaptık. Bonservisinde ise 5+1 milyon Euro gibi bir rakam söz konusu" ifadelerini kullandı. Transferde eski yönetici Hasan Çetinkaya’nın da büyük katkıları olduğunu belirten Çetin, kendisine teşekkür etti.

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"İSMAİL KARTAL DÜNYA STANDARTLARINDA BİR FELSEFEYE SAHİP"

Teknik Direktör İsmail Kartal ile yakalanan uyumdan ve takımın oyun anlayışından bahseden Oğuz Çetin, "Başkanımızın seçime girmesindeki temel amaç 12 yıldır şampiyon olamayan kulübü tekrar ayağa kaldırmak ve kaybolan jenerasyonları geri kazanmaktı. Bu süreçteki en önemli hamlemiz İsmail Kartal Hoca'nın tekrar camiamıza kazandırılması oldu. İsmail Hoca kendisini öylesine geliştirmiş ki, bugün dünya futbolunda üst düzey kulüpler ne oynuyorsa onu oynatabilme becerisine sahip. Birebir toplantılar, görsel analizler ve saha pratikleriyle takımı kısa sürede çok önemli bir noktaya taşıdı" diye konuştu.

"TFF, GENÇLERBİRLİĞİ MAÇIMIZI ERTELEMEDİ"

Şampiyonlar Ligi play-off turu öncesindeki yoğun fikstüre ve TFF’nin erteleme kararı vermemesine tepki gösteren Sarı-lacivertli ekibin futbol direktörü, "Ağustos ayında 7 maç oynayacağız. İki gün sonra Lyon ile oynayacağımız kritik karşılaşma öncesinde Gençlerbirliği deplasman maçımızın ertelenmesi için TFF’ye başvurduk. Yaklaşık 17 yıldır Şampiyonlar Ligi’ne katılamıyoruz ve bu süreç hem sportif hem mali açıdan çok kritik. Maalesef Gençlerbirliği maçı ertelenmedi. Hiç fark etmez, bunu da tolere ederiz ve geçeriz. Önümüze ne çıkarsa çıksın kararlılıkla yürüyeceğiz" açıklamasını yaptı.

"BU TAKIM BU SENE ŞAMPİYON OLACAK"

Takım içindeki rekabet, Anderson Talisca’nın forvetteki performansı ve Nathan Ake, Milan Skriniar, Mason Greenwood gibi yeni transferlerin uyum sürecine de değinen Çetin, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Fenerbahçe’nin bu sene tek bir amacı var, o da şampiyon olmak. Biz bu sene şampiyon olacağız! Bize Lukaku gibi kaybetmeyi hazmetmeyen, koca yürekli karakterler gerekiyordu. Güçlenerek yürüdüğümüz bu yolda en büyük gücümüz taraftarımızdır. Birlik ve beraberlik içerisinde bu sezonu başarıyla tamamlayacağız."