Washington Post yazdı: Trump'ın Beyaz Saray projesinin maliyeti 900 milyon doları aşacak

Washington Post'un elde ettiği belgelere göre ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Beyaz Saray yerleşkesindeki inşaat projeleri için en az 900 milyon dolar harcamayı planlıyor. Bu rakam daha önce bildirilen tahminlerden önemli ölçüde yüksek ve maliyetin büyük bölümü vergi mükellefleri tarafından karşılanacak.

Kayıtlara göre yönetim, parayı doğrudan Kongre'den almak yerine diğer kurumlardan ve özel bağışçılardan sağlanan fonları bir araya getirerek, genellikle başkanlık konutunun rutin bakımı için birkaç milyon dolar tutan ve kamuoyunda fazla bilinmeyen bir hesaba aktardı.

Gizli sözleşmeler ve bunlarla bağlantılı planlama belgeleri, yönetimin bu hesaptaki parayı Beyaz Saray "modernizasyon projeleri" için kullanmayı planladığını gösterdi. Bu ifadeyle kast edilen Başkan Trump'ın yerleşkede planladığı kapsamlı yenileme çalışmaları. Projenin merkezinde ise altın yaldızlı bir Doğu Kanadı balo salonu bulunuyor.

REKLAM

Belgeler, 80 yılı aşkın süredir Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek en pahalı yenileme projesi olması beklenen çalışmanın ayrıntılarını ortaya çıkardı.

KONGRE'NİN ONAYI ALMASI GEREKİYOR HÜKMÜ

Bir federal temyiz mahkemesi Doğu Kanadı'ndaki balo salonunun inşaatına devam edebilmek için Kongre'nin onayını alması gerektiğine hükmetti. Trump, yalnızca balo salonunu kapsayan bu karara itiraz edeceğini açıkladı. Böylece Beyaz Saray'ı yeniden şekillendirme konusundaki yetkisinin sınırlarıyla ilgili bir Yüksek Mahkeme mücadelesinin de önü açılmış oldu.

Yargıçlar Patricia A. Millett ve Bradley N. Garcia, karara eşlik eden görüşte, "Beyaz Saray yapılarının inşasını ve yıkımını düzenleme konusunda münhasır yetki Kongre'ye aittir" ifadelerini kullandı.

Geçmişte Beyaz Saray yerleşkesinde büyük değişiklikler yapmayı planlayan yönetimler, tarihçiler ve bütçe kayıtlarına göre, Kongre'ye bütçe talepleri sunuyor, ödenek alıyor ve ilgili kurumları gerekli onayları almak ve müteahhitleri işe almakla görevlendiriyordu.

REKLAM

Trump yönetimi ise planlanan tüm Beyaz Saray inşaatlarının toplam maliyetini açıklamadı; bir araya getirdiği paranın kaynakları veya bu paraların başlangıçta hangi amaçlarla tahsis edildiği konusunda da ayrıntı paylaşmadı. Trump, Doğu Kanadı'ndaki balo salonu projesinin özel bağışlarla karşılanacağını defalarca söyledi.

EN AZ 927 MİLYON DOLARA ÇIKIYOR

Washington Post daha önce, yalnızca Doğu Kanadı inşaatının tahmini maliyetinin 600 milyon dolar olduğunu ve bunun yarısının vergi mükelleflerinden karşılanacağını bildirmişti. Gizli sözleşme belgeleri ise yakındaki Lafayette Meydanı'ndaki iyileştirmeler, bir helikopter pisti, yeni bir ziyaretçi güvenlik tarama merkezi ve daha önce bildirilen diğer projelerin maliyetlerini de içeriyor. Bu çalışmalar, yerleşkedeki toplam inşaat maliyetini en az 927 milyon dolara çıkarıyor.

Beyaz Saray, Washington Post'un finansmanın tamamının kaynağı veya planlanan çalışmaların toplam maliyeti hakkındaki sorularını yanıtlamadı. Ancak paranın, Kongre'nin başlangıçtaki amacıyla "uyumlu bir şekilde" harcandığını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle yaptığı açıklamada,"Başkan Trump, büyük ulusumuzun bağımsızlığının 250. yıl dönümünü kutlarken, Halkın Evi'ni güzelleştirmek için uzun süredir gecikmiş ve gerekli yenilemeleri hayata geçirmeye devam ediyor" dedi.