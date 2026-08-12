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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!

        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!

        İstanbul Şişli'de 27 yaşındaki Nilda Müge Şahin'i sırtından iki kurşunla vurarak öldüren katil zanlısı Nazir Ilgın, cinayetten 7 gün sonra Sarıyer'deki Ayazağa ormanlık alanında yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüphelinin, cinayette kullandığı tabancayı denize attığını ancak nereye attığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Olay anına ait kan donduran yeni görüntüler de ortaya çıktı

        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 17:16 Güncelleme:
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        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!

        Olay, 5 Ağustos günü saat 00.45 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kız kardeşini hastaneye götüren Nilda Müge Şahin, dönüşte nöbetçi eczaneden ilaç almak için durdu. Kız kardeşinin ilaç almasını beklediği sırada motosikletle olay yerine gelen eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın, kadının arkasından silahla ateş açtı.

        CİNAYETİN ARDINDAN KAYIPLARA KARIŞTI

        Olayın ardından Nazir Ilgın kayıplara karışırken, cinayetin aydınlatılması ve firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin gidebileceği adresler ile bağlantılı olduğu kişileri mercek altına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Ilgın’ın izine Sarıyer’de ulaşıldı.

        AYAZAĞA ORMANINDA YAKALANDI

        Günlerdir aranan şüpheli Nazir Ilgın, cinayetten 7 gün sonra, Sarıyer Ayazağa’daki ormanlık alanda polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        3 KASTEN YARALAMA SUÇU VAR

        Kadın kuaförü olduğu öğrenilen şüphelinin yapılan sorgulamasında, daha önceden 3 “kasten yaralama”, 2 kez 6284 Sayılı Kanun’a muhalefet ve 1 “tehdit” olmak üzere toplam 6 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

        “SİLAHI DENİZE ATTIM, NEREYE ATTIĞIMI HATIRLAMIYORUM”

        Yakalanan katil zanlısı Nazir Ilgın’ın polise, olayda kullandığı tabancayı cinayetin ardından denize attığını ancak silahı denizin hangi bölgesine attığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Cinayette kullanılan tabancanın bulunmasına yönelik çalışmalar sürerken, Nazir Ilgın’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        DEHŞET ANI ORTAYA ÇIKTI

        Nilda Müge Şahin cinayetiyle ilgili soruşturma İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından çok yönlü olarak sürdürülürken olay anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde genç kadın motosikletiyle yol kenarında duruyor. Kısa bir süre sonra motosikletle gelen katil zanlısı arkadan peş peşe ateş ederken görülüyor.

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