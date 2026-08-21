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        Haberler Kültür-Sanat Ruhlar Bölgesi sinemada, David Garrett sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Ruhlar Bölgesi sinemada, David Garrett sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta kültür sanat ajandası; vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, konserler ve son günleri yaklaşan sergilerle sanatseverlere dopdolu bir program sunuyor. Haftanın filmleri arasında Davet ve Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar öne çıkarken, tiyatroda Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin, müzikte David Garrett ve Babylon Soundgarden, sergilerde ise Barajdan Sızanlar ile Temenos: İç Deniz dikkat çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 09:23 Güncelleme:
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        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta kültür sanat takvimi yine dopdolu… Sinemada Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton ve Penelope Cruz’un başrollerini paylaştığı Davet, eski bir çiftin ev sahipliğinde başlayan akşam yemeğinin, misafirlerin başlattığı psikolojik oyunlarla gerilim dolu bir yüzleşmeye dönüşmesini anlatıyor.

        Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar, çocukluğunu geçirdiği evde kızını büyüten genç anne Gemma’nın, öteki dünyaya seyahat edebildiğini ve orada yaşayanları gerçek dünyaya geri getirebildiğini keşfetmesiyle yaşanan korku dolu olayları anlatıyor.

        TİYATRO

        Evrim Yağbasan’ın kaleme aldığı ve Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan, Hasibe Eren, Sacide Taşaner, Süleyman Kara ile Ümit Beste Kargın’ın rol aldığı Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin, 23 Ağustos Pazar akşamı Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda sahnelenecek.

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        KONSER

        Müzik dünyasının sevilen isimleri bu hafta da sahneleri hareketlendiriyor. Ünlü keman virtüözü David Garrett’ın 29 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda vereceği konserde, Taylor Swift, Rihanna, Harry Styles ve The Weeknd gibi isimlerin pop müziğe damga vuran şarkıları senfonik bir yorumla yeniden hayat bulacak.

        22-23 Ağustos’ta Bonus Parkorman’da gerçekleşecek Babylon Soundgarden festivalinde Jack White, TOMORA, Wet Leg, The Kills, Rikas, Islandman, Vendredi Sur Mer, Radio Free Alice, Lin Pesto, Miskinle gibi şarkıcı ve gruplar müzikseverlerle buluşacak.

        SERGİ

        Salt Beyoğlu’nda yer alan Barajdan Sızanlar, Doğu Akdeniz’den Körfez Bölgesi’ne uzanan coğrafyada sanatçıların üretimleri üzerinden ortak tarihsel deneyimleri, hafızayı ve dayanışma imkânlarını ele alıyor. Araziyi bir hafıza ve arşiv alanı olarak inceleyen sergi, 23 Ağustos’a kadar ücretsiz ziyaret edilebilir.

        Margaret R. Thompson’ın Türkiye’deki ilk kişisel sergisi Temenos: İç Deniz, Zeyrek Çinili Hamam’ın Bizans sarnıcında ziyaretçileri görsel, işitsel ve duyusal bir yolculuğa çıkarıyor. Tuval ve ipek üzerine resimlerin yanı sıra ses ve koku çalışmalarını bir araya getiren sergi, 30 Ağustos’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

        Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer’e değerlendirdi.

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        #kültür sanat ajandası
        #haftanın filmleri
        #sinema
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