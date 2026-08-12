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        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı getirildi

        Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle, Galatasaray Lisesi'ne geçişe sınav şartı getirildi. Buna göre; Galatasaray Ortaokulu'nu tamamlayan öğrenciler LGS sonucunda yüzde 4'lük dilimde yer alır ve dil sınavından başarılı not alırsa Galatasaray Lisesi'ne devam edebilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 08:32 Güncelleme:
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        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı

        "Galatasaray Üniversitesine Bağlı Galatasaray Lisesi, Galatasaray Ortaokulu ve Galatasaray İlkokulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Yönetmelik değişikliğine göre, Galatasaray Ortaokulunu tamamlayan ve Bakanlıkça yapılan merkezi sınav sonucunda ilk yüzde 4 arasında yer alan öğrenciler, kurum tarafından Fransızca ve Türkçe derslerinden dil bilgilerinin yeterliliğini ölçen yeterlilik sınavına tabi tutulacak.

        Fransızca ve Türkçe dil sınavlarından ayrı ayrı 100 üzerinden 70 puan alan öğrenciler, lisenin 9'uncu sınıfına, yeterli puanı alamayanlar ise Fransızca hazırlık sınıfına kabul edilecek.

        Yönetmelikteki geçici madde doğrultusunda ise "yeni kayıt yüzdelik dilimine" ilişkin eklenen ibare, 2026-2027 eğitim öğretim yılından önce ilkokul birinci sınıfa kaydolan öğrenciler hakkında uygulanamayacak.

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