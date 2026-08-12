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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Dusan Vlahovic, Beşiktaş için İstanbul'da!

        Dusan Vlahovic, Beşiktaş için İstanbul'da!

        Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Sırp golcü Dusan Vlahovic, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlılar, Sırp santrfor ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirmişti. Dusan Vlahovic, terminal çıkışında bulunan yaklaşık 3 bin taraftarı selamladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte Vlahovic'in ilk sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 18:44 Güncelleme:
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        Vlahovic, Beşiktaş için İstanbul'da!

        Beşiktaş Kulübü, Sırp santrfor Dusan Vlahovic ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

        Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Ülkesinin Partizan takımından yetişen Dusan Vlahovic, 2018'de İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'ya transfer oldu. Burada 4 yılda gösterdiği performansla beğeni toplayan 26 yaşındaki santrfor, 2022'de yaklaşık 85 milyon Euro bonservis ücretiyle Juventus'a transfer oldu.

        Serbest oyuncu statüsündeki Vlahovic, geçen sezon Juventus formasıyla 23 resmi müsabakada forma giyip 10 kez fileleri havalandırdı.

        İSTANBUL'A GELDİ!

        Beşiktaş'ın, prensipte el sıkıştığı Vlahovic İstanbul’a geldi. Başkan Serdal Adalı, Asbaşkan Murat Kılıç ve golcü futbolcuyu taşıyan uçak saat 19.30’da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı.

        Dusan Vlahovic, terminal çıkışında bulunan yaklaşık 3 bin taraftarı selamladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        İŞTE İLK SÖZLERİ: HARİKA HİSSEDİYORUM!

        Dusan Vlahovic: Beşiktaş'a geldiğim için harika hissediyorum. Çok gururluyum. Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Elbette hocamız Vincenzo Italiano'ya da çok teşekkürler.

        Dusan Vlahovic: Siyahla beyaz hayatım boyunca beni takip etti. Küçüklüğümde Partizan, sonrasında Juventus, şimdi de Beşiktaş ile beni takip ediyor.

        TÜRKÇE MESAJ: ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ!

        Dusan Vlahovic'ten Türkçe mesaj: Şampiyon olmak istiyoruz!

        İLK ÜÇLÜSÜNÜ ÇEKTİRDİ!

        Dusan Vlahovic, Beşiktaşlı taraftarlara ilk üçlüsünü çektirdi.

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        SERDAL ADALI'DAN PAYLAŞIM!

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı sosyal medya hesabından Vlahovic ile bir fotoğrafını paylaştı. Adalı, "Beşiktaşımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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