Dusan Vlahovic, Beşiktaş için İstanbul'da!

Beşiktaş Kulübü, Sırp santrfor Dusan Vlahovic ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ülkesinin Partizan takımından yetişen Dusan Vlahovic, 2018'de İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'ya transfer oldu. Burada 4 yılda gösterdiği performansla beğeni toplayan 26 yaşındaki santrfor, 2022'de yaklaşık 85 milyon Euro bonservis ücretiyle Juventus'a transfer oldu.

Serbest oyuncu statüsündeki Vlahovic, geçen sezon Juventus formasıyla 23 resmi müsabakada forma giyip 10 kez fileleri havalandırdı.

İSTANBUL'A GELDİ!

Beşiktaş'ın, prensipte el sıkıştığı Vlahovic İstanbul’a geldi. Başkan Serdal Adalı, Asbaşkan Murat Kılıç ve golcü futbolcuyu taşıyan uçak saat 19.30’da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı.

Dusan Vlahovic, terminal çıkışında bulunan yaklaşık 3 bin taraftarı selamladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dusan Vlahovic & Serdal Adalı



▶️ İlk görüntüleri canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/qzG9MxqBK0 — HT Spor (@HTSpor) August 12, 2026

İŞTE İLK SÖZLERİ: HARİKA HİSSEDİYORUM!

Dusan Vlahovic: Beşiktaş'a geldiğim için harika hissediyorum. Çok gururluyum. Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Elbette hocamız Vincenzo Italiano'ya da çok teşekkürler.

💥 Dusan Vlahovic'in ilk görüntüleri HT Spor'da!



🎙️ Dusan Vlahovic: Beşiktaş'a geldiğim için harika hissediyorum. Çok gururluyum. Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Elbette hocamız Vincenzo Italiano'ya da çok teşekkürler.



▶️… pic.twitter.com/Ma84mheEFa — HT Spor (@HTSpor) August 12, 2026

Dusan Vlahovic: Siyahla beyaz hayatım boyunca beni takip etti. Küçüklüğümde Partizan, sonrasında Juventus, şimdi de Beşiktaş ile beni takip ediyor.

💥 Dusan Vlahovic'in ilk görüntüleri HT Spor'da!



🎙️ Dusan Vlahovic: Siyahla beyaz hayatım boyunca beni takip etti. Küçüklüğümde Partizan, sonrasında Juventus, şimdi de Beşiktaş ile beni takip ediyor.



▶️ İlk görüntüleri canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/ZwYDAwnzLx — HT Spor (@HTSpor) August 12, 2026

TÜRKÇE MESAJ: ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ!

Dusan Vlahovic'ten Türkçe mesaj: Şampiyon olmak istiyoruz!

💥 Dusan Vlahovic'ten Türkçe mesaj: Şampiyon olmak istiyoruz!



🦅 Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic'in İstanbul'daki ilk görüntüleri! 📹



▶️ İlk görüntüleri canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkDvgF pic.twitter.com/T06BYReItI — HT Spor (@HTSpor) August 12, 2026

İLK ÜÇLÜSÜNÜ ÇEKTİRDİ!

Dusan Vlahovic, Beşiktaşlı taraftarlara ilk üçlüsünü çektirdi.

🇷🇸 Dusan Vlahovic, ilk üçlüsünü çektirdi. 🤫



▶️ İlk görüntüleri canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/oOLosohOsK — HT Spor (@HTSpor) August 12, 2026

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SERDAL ADALI'DAN PAYLAŞIM!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı sosyal medya hesabından Vlahovic ile bir fotoğrafını paylaştı. Adalı, "Beşiktaşımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.