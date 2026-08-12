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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'ndeki hasret sona ermek üzere! 2008-09'dan sonra...

        Şampiyonlar Ligi'ndeki hasret sona ermek üzere! 2008-09'dan sonra...

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2 maçta da mağlup ederek eleyen temsilcimiz Fenerbahçe, play-off'ta Lyon ile eşleşti. Fransız rakibini elemesi halinde sarı-lacivertliler, 2008-09 sezonundan sonra sonra ilk kez Devler Ligi'nde mücadele edecek.

        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 11:26 Güncelleme:
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        Devler Ligi'ndeki hasret sona ermek üzere!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile eşleşen temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini 2 maçta da mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

        İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşmasında ise deplasmanda 1-0 kazandı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması için Lyon engelini aşmayı hedefliyor.

        Fransız ekibini elemesi halinde Fenerbahçe, 2008-2009 sezonunun ardından ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Son olarak eleme turlarından Galatasaray, 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı.

        İŞTE TÜRK TAKIMLARININ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ELEME TURUNDAN KATILIM KARNESİ:

        1993-1994 Galatasaray Cork City ve Manchester United'ı eledi.

        1994-1995 Galatasaray Avenir Beggen'i eledi.

        1996-1997 Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv'i eledi.

        1997-1998 Beşiktaş Sion'u eledi. Galatasaray ise Maribor'u eledi.

        1998-1999 Galatasaray Grasshoppers'ı eledi.

        1990-2000 Galatasaray Rapid Wien'i eledi.

        2000-2001 Beşiktaş Lokomotif Moskova'yı, Galatasaray ise St. Gallen'i eledi.

        2001-2002 Fenerbahçe Rangers'ı, Galatasaray ise Levski Sofya'yı eledi.

        2003-2004 Galatasaray Levski Sofya'yı eledi.

        2006-2007 Galatasaray Mlada Boleslav'ı eledi.

        2007-2008 Beşiktaş Zürih'i, Fenerbahçe Anderlecht'i eledi.

        2008-2009 Fenerbahçe Partizan'ı eledi.

        2023-2024 Galatasaray 3 ön eleme turunu da geçerek gruplara kaldı.

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