UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile eşleşen temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini 2 maçta da mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşmasında ise deplasmanda 1-0 kazandı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması için Lyon engelini aşmayı hedefliyor.

Fransız ekibini elemesi halinde Fenerbahçe, 2008-2009 sezonunun ardından ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Son olarak eleme turlarından Galatasaray, 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı.

İŞTE TÜRK TAKIMLARININ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ELEME TURUNDAN KATILIM KARNESİ:

1993-1994 Galatasaray Cork City ve Manchester United'ı eledi.

1994-1995 Galatasaray Avenir Beggen'i eledi.

1996-1997 Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv'i eledi.

1997-1998 Beşiktaş Sion'u eledi. Galatasaray ise Maribor'u eledi.

1998-1999 Galatasaray Grasshoppers'ı eledi.

1990-2000 Galatasaray Rapid Wien'i eledi.

2000-2001 Beşiktaş Lokomotif Moskova'yı, Galatasaray ise St. Gallen'i eledi.

2001-2002 Fenerbahçe Rangers'ı, Galatasaray ise Levski Sofya'yı eledi.

2003-2004 Galatasaray Levski Sofya'yı eledi.

2006-2007 Galatasaray Mlada Boleslav'ı eledi.

2007-2008 Beşiktaş Zürih'i, Fenerbahçe Anderlecht'i eledi.

2008-2009 Fenerbahçe Partizan'ı eledi.

2023-2024 Galatasaray 3 ön eleme turunu da geçerek gruplara kaldı.