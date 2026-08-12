Basra kökenli sıcak hava Türkiye'yi sardı

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; Kuzey bölgelerde ise 13 Ağustos Perşembe gününden itibaren 4 gün süreyle hava serinliyor, rüzgar kuvvetleniyor, üstelik yer yer yağmur görülecek.

Perşembe sabahı ve öğlen saatleri İstanbul’da zayıf kuvvette yağmur görülebilir. Hava sıcaklıkları gölgede 28°C civarında seyrediyor. Bursa, Balıkesir çevresi ile Çanakkale’de kuvvetli rüzgar var. Bursa-Kocaeli arasında gelecek 2 gün yer yer yağmur düşer. Fakat denizde fırtına boyutuna ulaşan rüzgar, bu hafta sonu da aynı merkezlerde etkili olacak. Denize gidecekler için özellikle İstanbul’un kuzey kıyıları ve Kandıra-Karasu arasındaki alan riskli olabilir, boğulma vakalarına karşı çok dikkatli olmakta yarar var.

13 Ağustos Perşembe Karadeniz kıyılarında ve iç kesimlerinde yine yerel olmak üzere gök gürültülü sağanaklar görülebilir. Üzerimize Ukrayna-Kırım-Karadeniz rotasıyla gelen nispeten serin hava ile bulut oluşumları artacak.

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İstanbul’da 14 Ağustos Cuma günü de yerel olarak yağmur görülebilir, zaman zaman gök gürültüsü de bu yağışa eşlik edebilir.

14 Ağustos Cuma günü Adana, Antakya, Kahramanmaraş çevreleri ile Aydın, Denizli, Uşak civarında sağanak yağış geçişleri olacak görünüyor. Hava sıcaklıkları bu kesimde 2 ila 5°C kadar azalacak, geçici de olsa hava ferahlayacak.

15 Ağustos Cumartesi ve 16 Ağustos Pazar ise yağışlar Doğu Karadeniz ile yine Adana çevresindeki merkezlerde sürebilir. Marmara’da ve Ege genelinde hafta sonu güneşli ama rüzgarlı geçecek.

Ankara’da son günlerin sıcak havası, gölgede 34°C’lere çıkan sıcaklıkları hafta sonu azalıyor. Başkent ve çevre merkezlerde sıcaklıklar 26-27°C’lere kadar gerileyebilir.

Akdeniz’de ise kuzeydoğudan esen, yani Anadolu’yu kat ederek Akdeniz’e ulaşan kuru rüzgarlar orman yangını riskini yine en üst seviyeye taşıyor. Karadan denize esinti birkaç gün daha sürecek, zaman zaman yön değiştirerek denizden karaya esse de, gündüzün rüzgarları o nemi hızla yükseltip seyreltiyor. Geriye yer seviyesinde yine kuru sıcaklar kalıyor. Yaklaşan hafta sonu yine rüzgarlı geçecek, özellikle Antalya ve Muğla ile tüm ilçelerinde orman yangınlarına karşı çok dikkatli ve tedbirli olmakta yarar var.

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Ağustos ayının devamında Marmara ve Karadeniz gibi kuzey bölgeler için hala aşırı bir sıcak hava görünmüyor. Uzun vadeli tahminlerde önemli değişimler olabiliyor, fakat bu şekilde ilerlerse İstanbul’da, Bursa’da, Ankara’da ve Samsun çevrelerinde çok bunaltıcı bir hava yaşamadan Ağustos sonlarına uzanabiliriz.

Güney bölgelerde ise Basra sıcaklarının gücünü koruması ile 38 ila 42°C arasındaki sıcaklıklar devam edecek görünüyor.

Sonbahar ya da kış mevsimleriyle ilgili ise yakında yapılması muhtemel çeşitli açıklamalar neredeyse her yıl olduğu gibi bu yıl da muhtemelen geçersiz çıkar.

Halk arasında “yaz serin geçtiyse kış geç gelir” gibi çıkarımlar aslında meteorolojik olarak pek destek bulamıyor. Veriye bakınca asıl mesele, dünyanın başına bela olabilecek felaketler dizisi El-Nino’nun yakında başlayacak etkilerinde gizli.

Şu an Pasifik Okyanusunun önemli kısmı, normallerden 2.7°C daha sıcak. Gelecek 3 ay içinde ısınmanın süreceği ve 4 ila 5°C arasında bir yere konumlanacağını söylüyor.

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Bu gerçekleşirse, birkaç yıl boyunca atmosfere normalden çok daha fazla enerji ve su buharı pompalanacak. Atmosferin bu aşırı yüklenme halini henüz sadece modellemelerde görebiliyoruz, modern çağın en şiddetli okyanus ısınması ile karşı karşıyayız.

Türkiye’de etkili olan hava olaylarını getiren basınç sistemleri, rüzgarlar ve soğuk hava atakları bu kış daha farklı davranabilir. Aslında Avrupa için de benzer durum söz konusu.

Meteoroloji ve atmosfer bilimleriyle ilgilenenler için kariyerlerinin en sıra dışı dönemleri yaklaşıyor.

Bunu bir felaket tellallığı olarak görmek yerine, şiddetli yağışların ya da uzun süren kuraklıkların yakında olabileceği söylenebilir. Amerika kıtası geneli ve Hindistan ile Avustralya, direkt olarak etkilenecek alanlar olsa da, dünya iklim sistemlerinin ve okyanusların bir bütün ilişkisi düşünülünce, sürpriz ama büyük oranda “kötü sürpriz”ler yaşanabilir. 2027 yılı özellikle iklimsel olayların daha sık konuşulacağı bir yıl olacak görünüyor.