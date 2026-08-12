MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasanın yeni safhayı başlattığını söyledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de kabul edilen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’a ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Düzenlemeyi Türkiye’nin uzun yıllara yayılan terörle mücadelesinin hukuki alandaki sonucu olarak değerlendiren Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca silahlı unsurların etkisiz hale getirilmesiyle sınırlı olmadığını, terörü besleyen siyasi, sosyolojik ve jeopolitik zeminin de ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE MİLLİ BEKA MESELESİDİR”

Türkiye’nin terörden tamamen arındırılmasının çok katmanlı bir millî güvenlik meselesi olduğunu belirten Bahçeli, etnik ve mezhebi farklılıklar üzerinden oluşturulmak istenen ayrışmaların önüne geçilmesinin ve devletin egemenlik hukukunun ülkenin tamamında tartışmasız şekilde hakim kılınmasının önemine dikkati çekti.

REKLAM

Bahçeli, 22 Ekim 2024’te MHP Grup Toplantısı’nda dile getirdiği Terörsüz Türkiye çağrısının bu anlayışa dayandığını belirterek, bölgedeki terör örgütlerinin ve vekalet unsurlarının jeopolitik mücadelelerde araçsallaştırıldığı bir dönemde Türkiye’nin terör sorununu kendi millî iradesiyle çözmesinin ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini savundu.

BÖLGESEL ÇATIŞMALARA DİKKAT ÇEKTİ

Bahçeli, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın verdiği karşılıkların bölgesel bir ihtilafın kısa sürede daha geniş bir kriz alanına dönüşebileceğini gösterdiğini ifade etti. Gazze, Lübnan, İran ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelere dikkati çeken Bahçeli, bölgedeki gerilimin yeni ülkeleri ve cepheleri içine çekme riski taşıdığını belirtti.

Bu şartlar altında Türkiye’nin “iç cephesinde terörün açtığı bütün gedikleri kapatmasının” hayati önem taşıdığını vurgulayan Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefinin Türkiye’ye karşı yaklaşık yarım asırdır kullanılan bir müdahale aracını ortadan kaldırmayı amaçladığını söyledi.

REKLAM

“ÜNİTER YAPI MÜZAKERE KONUSU OLAMAZ”

Kanunun TBMM’nin iradesiyle hukuki zemine kavuştuğunu belirten Bahçeli, bundan sonraki temel hedefin terörü gelecek nesillere miras bırakmadan devlet ve toplum hayatından tamamen çıkarmak olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısı, millî egemenliğe dayalı yönetim biçimi, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü ile ortak tarih ve gelecek anlayışının herhangi bir müzakerenin konusu olamayacağını vurgulayan Bahçeli, düzenlemenin ancak terör örgütünün fiilî varlığına son verdiğinin, silah ve mühimmatın teslim edildiğinin ve örgütsel komuta kabiliyetinin ortadan kalktığının devlet kurumlarınca tespit edilmesinin ardından işletilecek mekanizmaları içerdiğini kaydetti.

ŞEHİT VE GAZİLER VURGUSU

REKLAM

Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefi değerlendirilirken şehitlerin hatırası ile gazilerin fedakarlığı konusunda herhangi bir tereddüde yer verilmemesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin bugün terörü tarihe havale edebilecek güce ulaşmasında şehitlerin, gazilerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Emniyet Teşkilatının, jandarmanın, güvenlik korucularının ve diğer güvenlik unsurlarının yıllara yayılan mücadelesinin temel rol oynadığını ifade etti.

Terörün tamamen tasfiye edilmesinin, verilen mücadelenin boşa çıkmadığının ve PKK ile bağlantılı yapıların etkisiz hale getirildiğinin göstergesi olacağını kaydeden Bahçeli, kanunun kabul edilmesiyle ulaşılan noktanın bir son değil, hukuki ve idari açıdan daha dikkatli olunması gereken yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu bildirdi.

“KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOKTUR”

REKLAM

Bahçeli, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından öngörülen hukuki ve idari mekanizmaların mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, kurumlar arasında yetki veya koordinasyon boşluğu oluşmasına izin verilmemesi çağrısında bulundu.

Ortaya çıkan fırsatın farklı siyasi veya ideolojik çevreler tarafından istismar edilmemesi gerektiğini kaydeden Bahçeli, “Kaybedecek vaktimiz yoktur. Türkiye’nin istikameti bellidir” ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’DE YENİ SAFHA

Terörsüz Türkiye hedefini ülkenin önündeki büyük yürüyüşün başlangıç şartlarından biri olarak nitelendiren Bahçeli, terörden etkilenen bölgelerin yatırım, üretim, sanayi, tarım, turizm, eğitim ve istihdam imkanlarıyla daha güçlü biçimde buluşturulmasının hedeflenmesi gerektiğini belirtti.

Devlet ile vatandaş arasında oluşturulmak istenen mesafelerin ortadan kaldırılması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının ortak tarih, kader ve birlikte yaşama ülküsü temelinde daha da güçlendirilmesinin terörün kalıcı olarak tasfiye edilmesinin somut sonuçları arasında olacağını ifade eden Bahçeli, açıklamasını şehitleri rahmetle, gazileri ise şükranla anarak tamamladı.