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        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı

        Giresun'da facia yaşandı. Olayda Zıva Deresi'nin taşması sonucu dere kenarında bulunan anne ve 2 kızı sel sularına kapıldı. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Kahreden olayda kardeşlerden Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Kızların dere sularına kapılan babalarını kurtarmak isterken sele kapıldıkları ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 16:30 Güncelleme:
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        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı

        Giresun'un Görele ilçesi Hamzalı köyünde şiddetli yağış sonrası Zıva Deresi taştı.

        İHA'nın haberine göre dere kenarında bulunan bir anne ile 2 kızı sel sularına kapılarak kayboldu.

        Kayıp anne Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca için AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

        KIZ KARDEŞLERDEN BİRİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Kentin Görele ilçesi Hamzalı köyünde şiddetli yağış sonrası Zıva Deresi'nde sel sularına annesi ile birlikte kapılan kız kardeşlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Kızların dere sularına kapılan babalarını kurtarmak isterken sele kapıldıkları ortaya çıktı.

        İHA'nın haberine göre Giresun'un Görele ilçesinin iç kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış sel ve su taşkınlarına neden oldu.

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        Zıva Deresi'nde su seviyesi şiddetli yağış sonrası yükselirken, dere kenarında bulunan Kırca ailesi dere sularının yükselmesi sonrasında suya kapıldı.

        İlk olarak baba suya kapılırken, eşi Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca kendisini sudan çıkarmak isterken kendileri de suya kapıldı. Baba olaydan sağ olarak kurtulurken, anne ve kızlarını kurtarmak için köylüler, AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

        Yapılan çalışmalar sonrasında Zıva Deresi'nde kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşılırken, kayıp kardeşi ile annesini arama çalışmaları ise sürüyor.

        Fotoğraf: AA

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