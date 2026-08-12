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        Haberler Dünya "İran'da enflasyon yüzde 300"

        "İran'da enflasyon yüzde 300"

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın sahip olduğu tek şeyin "yalancı basın" ve "yüzde 300" enflasyon olduğunu ileri sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 18:48 Güncelleme:
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        "İran'da enflasyon yüzde 300"

        ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu belirtti.

        Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip. Bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının herkes tarafından "çelikten duvar" olarak nitelendirildiğini ve İran'ın bu konuda yapabileceği bir şey olmadığını savunan Trump, "Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, kalan askerleri maaşlarını alamıyor. Devrim Muhafızları Ordusu kırıp geçirildi ve kaçıyorlar. Liderlikleri belirsiz. Paraları yok. Ülkeleri vuruluyor." ifadelerine yer verdi.

        İran'ın sahip olduğu tek şeyin "yalancı basın" ve "yüzde 300" enflasyon olduğunu ileri süren Trump, ülkenin daha da kötüye gittiğini iddia etti.

        Trump, "İran sadece konuşuyor, icraat yok, artık Ortadoğu’nun zorbası değiller." yorumunu yaptı.

        *Fotoğraf: AP

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