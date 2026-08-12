Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan finansal raporlarını gelir kalemleri üzerinden inceledik.

Geçen sezonu şampiyon olarak bitiren ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kadar giden Galatasaray, mağazacılık, sponsorluk, stat gelirleri, UEFA başarı gelirleri ve yayın gelirlerinde rakiplerini geride bıraktı.

Özellikler mağazacılık, stat gelirleri ve UEFA gelirlerinde sarı-kırmızılı kulüp rakiplerine fark attı.

Gelir Kalemi (TL) Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor Mağaza / Lisanslı Ürün 6.234.590.764 4.287.226.562 2.166.125.738 1.161.211.163 Sponsorluk, Reklam & İsim Hakkı 4.772.020.753 3.684.316.228 1.757.412.598* 1.538.271.513* Stat / Bilet / Kombine / Loca 5.155.615.341 3.227.479.277 2.247.159.907 650.591.312 UEFA / Katılım / Performans 3.112.449.169 1.317.912.591 126.641.225 41.049.438 Yayın Gelirleri 757.275.021 688.171.896 561.011.389 621.972.205

* Beşiktaş'ta sponsorluk/isim hakkı kalemleri, Trabzonspor'da sponsorluk/Spor Toto/Royalty kalemleri tutarlı karşılaştırma adına birleştirilerek gösterilmiştir.

MAĞAZACILIKTA GALATASARAY FARKI

Dört büyüklerin gelirleri arasında en dikkat çekici farklardan biri mağazacılık ve lisanslı ürün satışlarında ortaya çıktı.

Galatasaray, 2025/26 sezonunda bu kalemden 6 milyar 234,6 milyon TL gelir elde ederek rakiplerini açık ara geride bıraktı. Fenerbahçe'nin mağazacılık geliri 4 milyar 287,2 milyon TL olurken, Beşiktaş 2 milyar 166,1 milyon TL, Trabzonspor ise 1 milyar 161,2 milyon TL gelir elde etti.

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Böylece Galatasaray'ın lisanslı ürün gelirleri Fenerbahçe'nin yaklaşık 1,45 katı, Beşiktaş'ın 2,9 katı, Trabzonspor'un ise 5,4 katı seviyesinde gerçekleşti.

STAT GELİRLERİNDE DE ZİRVE GALATASARAY'IN

Stat, bilet, kombine ve loca gelirlerinde de Galatasaray rakiplerinin önünde yer aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp bu kalemden 5 milyar 155,6 milyon TL gelir elde ederken, Fenerbahçe'nin geliri 3 milyar 227,5 milyon TL, Beşiktaş'ın 2 milyar 247,2 milyon TL, Trabzonspor'un ise 650,6 milyon TL oldu.

Galatasaray'ın stat gelirleri, Fenerbahçe'nin yaklaşık 1,6 katı, Beşiktaş'ın 2,3 katı seviyesine ulaştı. Trabzonspor ile arasındaki fark ise yaklaşık 7,9 kat oldu.

UEFA GELİRLERİNDE MAKAS AÇILDI

Avrupa kupalarında elde edilen sportif başarı, kulüplerin gelir tablolarına da doğrudan yansıdı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kadar ilerleyen Galatasaray, UEFA ve Avrupa kupaları kaynaklı gelirlerde 3 milyar 112,4 milyon TL ile dört kulüp arasında ilk sırada yer aldı.

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Fenerbahçe'nin aynı dönemdeki UEFA geliri 1 milyar 317,9 milyon TL olurken, Beşiktaş 126,6 milyon TL, Trabzonspor ise 41 milyon TL gelir elde etti.

Buna göre Galatasaray'ın UEFA gelirleri Fenerbahçe'nin yaklaşık 2,4 katı, Beşiktaş'ın 24,6 katı, Trabzonspor'un ise 75,8 katı oldu.

SPONSORLUKTA DA GALATASARAY ÖNDE

Sponsorluk, reklam ve isim hakkı gelirlerinde de sıralamanın zirvesinde Galatasaray yer aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp bu kalemden 4 milyar 772 milyon TL gelir elde etti. Fenerbahçe'nin geliri 3 milyar 684,3 milyon TL olurken, Beşiktaş'ın ilgili gelirleri 1 milyar 757,4 milyon TL, Trabzonspor'un ise 1 milyar 538,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

Galatasaray böylece sponsorluk ve reklam gelirlerinde Fenerbahçe'nin yaklaşık 1,3 katı, Beşiktaş'ın 2,7 katı, Trabzonspor'un ise 3,1 katı seviyesinde gelir elde etti.

YAYIN GELİRLERİ DEVEDE KULAK

Dikkate aldığımız 5 gelir kalemi arasında Süper Lig yayın gelirleri oran olarak oldukça düşük yer kaplıyor. Galatasaray'ın gelirleri arasında yalnızca yüzde 3,78, Fenerbahçe için yüzde 5,21, Beşiktaş için yüzde 11, Trabzonspor için yüzde 25'lik yer tutuyor.

UEFA'nın Mart 2026'da yayınladığı mali rapora göre; Bundesliga'da toplam gelirlerin yüzde 29'unu, La Liga'da yüzde 35'ini, Serie A'da yüzde 38, Premier Lig'de ise yüzde 46'sını yayın gelirleri oluşturuyor.