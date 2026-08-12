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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik temaslar için başkent Ankara'ya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı. İki lider, görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 17:30 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı.

        Konuk Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın içinde bulunduğu makam aracını karşılayan süvariler, Abbas'a protokol kapısına kadar eşlik etti.

        Erdoğan, Abbas'ı ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Abbas'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

        Abbas, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı.

        İki lider, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

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        "BM verilerine göre sadece 2026 yılında yerleşimci terörü, yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle yaklaşık 3800 Filistinli yerlerinden edildi. 100'e yakın Filistinli kardeşimiz katledildi.

        Egemen Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Tüm sindirme ve tehcir teşebbüslerine rağmen Filistin halkı dimdik ayaktadır.

        Filistin'e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sayın Abbas'la ikili ilişkilerimizin yanısıra işgal altındaki Filistin topraklarının mevcut durumunu ayrıntılı şekilde görüştük.

        Filistin'de gerçekleştirilecek öngörülen yasama ve başkanlık seçimi kararlarının hayırlara vesile olmasının, seçimlerin Filistinli kardeşlerimizin arasındaki uzlaşı sürecinin ilerletilmesine, birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum.

        "MUKADDES MEKANLARDAKİ PROVOKASYONLARA ŞİDDETLE KARŞIYIZ"

        Bugünkü görüşmemizde Mescid-i Aksa ve El Halil'de Filistin topraklarında saldırı, ihlal ve tahriklere karşı dayanışmamızı yineledik. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlardaki provokasyonlara şiddetle karşıyız. Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemanlanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir.

        Ne yapsalarsa yapsınlar bunda muvaffak olamayacaklar. Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.

        "İSRAİL YÖNETİMİ SALDIRGAN TAVRINI SÜRDÜRÜYOR"

        Gazze'de çözümsüzlüğü şiar edinen İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız. Mevcut İsrail yönetimi uzlaşmaz ve saldırgan tavrını sürdürüyor. Kimin çatışmaların devamından kimin de barıştan yana olduğunu göstermektir.

        Gazze'de imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır."

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