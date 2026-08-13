Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın oğlu, A Milli Basketbol Takımı kadrosunda
Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay, A Milli Basketbol Takımı kadrosuna seçildi. Şener yaşadığı mutluluğu, "Ne büyük gurur!" sözleriyle paylaştı
2005 yılında evlenen ve 2018 yılında yollarını ayıran 1995 Miss Turkey birincisi Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, Real Madrid altyapısında forma giyen oğulları Ömer Kutluay'ın başarısıyla büyük bir gurur yaşıyor.
FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Ömer Kutluay'ın A Milli Basketbol Takımı kadrosuna seçildiği duyuruldu.
"NE BÜYÜK GURUR!"
Bu gelişmenin ardından Demet Şener, oğlunun başarısını sosyal medya hesabından "Ne büyük gurur!" notuyla paylaştı.
"HER ÇOCUĞUN HAYALİ" DEMİŞTİ
Milli takıma davet edilerek hayalini gerçekleştiren Ömer Kutluay, geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda bu isteğini şu sözlerle dile getirmişti: A Milli Takım'da oynamak her çocuğun hayali. Ben de küçüklüğümden beri ağabeylerimi izliyorum. Gelecekte orada yer almak benim için çok güzel olur.
Öte yandan olaylı boşanma süreçlerinin ardından uzun süre küs kalan eski eşler, kırgınlıkları geride bırakmıştı. Temmuz ayındaki dünya kupasında oğullarını yalnız bırakmayan ve tribünden destek veren ikili, kızları İrem ve oğulları Ömer için yeniden iletişim kurmaya başladıklarını açıklamıştı.
"BEN KIRGINLIKLARIMI GERİYE ALDIM"
Şener, süreçle ilgili, "Ne yaşandıysa yaşandı, ben kırgınlıklarımı geriye aldım. Çocuklarım için her şeyi yaparım. İbrahim adım attı ve ben de kabul ettim. Çok güzel ilişkiler içinde devamlı çocuklarımızlayız. Çocuklarımız çok mutlu. İki çocuğumun da evde olması muazzam. İkisi de daha yeni geldi. Şimdi bir tatil yapacağız. Ailece tatile gidiyoruz, çocuklarımızın mutluluğu en önemli şey. Çok şükür ki bu noktaya geldik" demişti.
"BİR ARADAYKEN ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU BAMBAŞKA"
Ünlü isim, açıklamasına şu ifadelerle devam etmişti: Bir birliktelik yok ancak çocuklarımız için daha iyiyiz. Bana "Ben seninle kötü olmak istemiyorum" diyerek bu adımı atması önemliydi. Çocuklarımın her iki taraftan da mutlu olmasını isterim. 10 yıl geçti biliyorsunuz. Bu adımı 10 yıl bekledim diyemem ama böyle olması gerekiyordu. Daha önceden olmadı ama bilmiyoruz, İbrahim Bey de neler yaşadı. Bir aradayken çocuklarımızın mutluluğu bambaşka.
Aralarındaki buzu eriten eski eşler, geçtiğimiz ay çocuklarıyla birlikte Yunanistan'ın Paros Adası'nda tatil yapmıştı.
Demet Şener, tatilde çekilen neşeli aile fotoğraflarını ve birlikte yedikleri yemeklerden kareleri sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.
Fotoğraflar: Instagram, AA