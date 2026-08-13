Beşiktaş: 1 - Hradec Kralove: 0 | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş, Hradec Kralove'u ağırladı ve Vaclav Cerny'nin golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar rakibini 2 maç sonunda toplam 2-0 mağlup ederken, play-off turundaki rakibi ise Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris oldu...
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş sahasında Hradec Kralove'u ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Vaclav Cerny kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, toplam 2-0'lık galibiyetle rakibini saf dışı bırakarak Avrupa Ligi'nde play-off'a yükseldi.
PLAY-OFF'TAKİ RAKİP KAUNO ZALGIRIS!
Beşiktaş'ın play-off turu aşamasında rakibi de belli oldu.
Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e oynadığı iki maçı da kaybeden Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile play-off turunda karşılaşacak.
Litvanya takımı, Dinamo Zagreb'e turu 5-0 ve 2-1'lik yenilgilerle kaybetti.
TROSSARD İLK KEZ FORMAYI GİYDİ
Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard, Hradec Kralove maçında ilk kez formayı giydi.
Siyah-beyazlı forma altında ilk idmanına 3 Ağustos'ta çıkan Belçikalı yıldız, 10 gündür İstanbul'da çalışmalarını sürdürüyordu.
Çekya ekibiyle deplasmanda oynanan ilk maçın kadrosunda yer almayan Trossard, rövanş karşılaşmasında teknik direktör Vincenzo Italiano tarafından yedek kulübesine alındı.
Deneyimli yıldız 67. dakikada golü atan Vaclav Cerny'nin yerine oyuna dahil oldu.
İŞTE GALİBİYET GOLÜ
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanattan Murillo'nun yerden arka direğe çıkardığı pasa savunma dokunsa da top arka direğe açıldı. İlhan Fakılı, altıpasta önünde bulduğu meşin yuvarlağa dokundu ancak top üstten az farkla dışarı gitti.
4. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahasının sol çaprazında önünde bulan Darida'nın havada yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak az farkla yan ağlarda kaldı.
22. dakikada sol kanattan içe kat eden İlhan Fakılı'nın topu sağına çektikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Zadrazil'de kaldı.
26. dakikada Cerny'nin pasıyla ceza yayının sağında topla buluşan kaptan Orkun Kökçü'nün sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Zadrazil'in bakışları arasında üst direkten döndü.
37. dakikada ceza sahası hafif sağ çaprazından Sloncik'in şutunda top iyi yer tutan kaleci Nübel'in üzerine gitti.
Beşiktaş, 40. dakikada golü buldu. Olaitan'ın ara pasıyla orta yuvarlakta topu önüne alan Cerny, ceza sahasının ilk metrelerine kadar sürdüğü meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla kaleci Zadrazil'in solundan ağlara gönderdi: 1-0.
Beşiktaş, ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapattı.
79. dakikada Hradec Kralove tehlikeli geldi. Kısa paslar sonucu ceza sahasına sağ çaprazdan giren Uhrincat'ın sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
83. dakikada ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Vlkanova'nın şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak üstten kornere gitti.
86. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın pasında kayarak şutunu çıkaran Trossard'ın vuruşunda kaleci Zadrazil, topu çelmeyi başardı.
90+1. dakikada kullanılan frikikte sırtı dönük kafa vuruşu yapan Cech'in şutunda kaleci Nübel, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Beşiktaş, müsabakayı 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi.