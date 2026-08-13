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        Haberler Magazin Samar Dadgar ve Özcan Deniz tatilde aşk tazeledi

        Samar Dadgar ve Özcan Deniz tatilde aşk tazeledi

        Özcan Deniz ve Samar Dadgar, çıktıkları mavi turda romantik anlar yaşadı. Dadgar, eşini öpücüklere boğduğu anları, "Sen benim kalbimsin" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 20:55 Güncelleme:
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        2023 yılında hayatlarını birleştiren Samar Dadgar ve Özcan Deniz, tatilde yorgunluk atıyor.

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        Ünlü çift, son olarak çıktıkları mavi turda aşk dolu anlara imza attı.

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        Sıcak havanın tadını çıkaran Dadgar ve Deniz, teknede eğlenceli bir gün geçirdi.

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        Dadgar, tatil boyunca bol bol objektif karşısına geçerek o kareleri ölümsüzleştirdi.

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        Eşini öpücüklere boğan Samar Dadgar, o anları sosyal medya hesabından "Sen benim kalbimsin" notuyla paylaştı.

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        Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan Özcan Deniz ise eşine kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi.

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        İkilinin tatildeki aşk dolu anları, sevenlerinin beğenisini topladı.

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        #Samar Dadgar
        #özcan deniz
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