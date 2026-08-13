Vincenzo Italiano'dan rakiplerine gözdağı: Mükemmele yakın olacağız

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'u eleyerek play-off'a yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ BİR GÖREVİ BAŞARDIK"

Çok heyecan verici bir stadyumumuz var. Ne zaman buraya gelsem tüylerim diken diken oluyor. Oyunculara da söyledim, böyle bir atmosfere çıktığında %100'ünü vermemen imkansız. Avrupa'da çok fazla deplasmana gittim ama burası gerçekten çok farklı. Burada ruhunuzu vermek için çıkıyorsunuz. 80 dakika harika bir maç çıkardık, taraftarımızın da emeği var... Teşekkür etmek istiyorum. Ekstra mutluyum, önemli bir görevi başardık. Avrupa'da her maç zordur. Planlı bir şekilde oynamasaydık, rakip bize zorluk çıkartabilirdi. Daha fazla gol atabilirdik, fırsatlar bulduk ama atamadık. Görevimizi başardık, şimdi önümüzde final turu var.

"MÜKEMMELE YAKIN OLACAĞIZ"

Baskımız rakiplere göre değişir. Daha kısa oynayan rakip varsa, daha şiddetli basmamız gerekir. Bugün de baskımız gayet iyiydi. İlk yarıda bazı hatalar yaptığımızı söyleyebilirim ama mükemmeliyet beklemek çok doğru olmaz çünkü sadece 70 gündür birlikteyiz. İleride daha iyi ve daha güçlü olacağız. Mükemmele yakın olacağız.

"VLAHOVIC'İ ÇOK İYİ TANIYORUM"

Dusan Vlahovic'i çok iyi tanıyorum, beraber güzel işler yaptık. Çok aç ve iyi işler yapmak oynayan bir oyuncu. Kazanmak için agresif bir oyuncu ve çok genç. Beşiktaş forması altında çok güzel şeyler yapacak. Konuştuk, Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu ve benim gözümde şampiyon bir oyuncu. Ona gol attırmak için oynayacağız, taraftarımız ona hayran kalacak. Beşiktaş inanılmaz 9 numaraya sahip oldu.