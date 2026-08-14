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        Haberler Gündem Biber gazı sıkıp bıçakladılar! Kayseri’deki saldırı kamerada

        Biber gazı sıkıp bıçakladılar! Kayseri’deki saldırı kamerada

        Kayseri'de cep telefonu gasbetmek için biber gazı sıkıp bıçakla saldıran 2 şüphelinin, yabancı uyruklu S.M.'nin ölümüne, N.M.'nin ise yaralanmasına neden olduğu olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan E.T. ve B.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 00:03 Güncelleme:
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        Biber gazı sıkıp bıçakladılar! Kayseri'deki saldırı kamerada

        Kayseri'de biber gazı kullanılarak, bıçaklı saldırı sonucu cep telefonu gasbedilen yabancı uyruklu S.M.’nin hayatını kaybettiği, N.M.’nin de yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 8 Ağustos’ta saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen yabancı uyruklu S.M. ve N.M.’ye biber gazı sıkıp, bıçakla saldıran E.T. (18) ile B.K. (18), cep telefonu gasbedip olay yerinden kaçtı. Yaşanan arbede sırasında S.M. ve N.M. bıçak darbeleriyle yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan S.M., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. S.M.'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ‘Yağma’ ve ‘Kasten öldürme’ olayı ile ilgili kimliklerini tespit ettikleri şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda E.T. ve B.K. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Öte yandan saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki grup arasında yaşanan kavga yer aldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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