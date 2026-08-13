Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik MSB, terörle mücadelede yaralananlar için başvuruları 1 Eylül’de başlatacak

        MSB, terörle mücadelede yaralananlar için başvuruları 1 Eylül’de başlatacak

        Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelede yaralanmasına rağmen malul sayılmayan personel ve güvenlik korucularının başvurularının 1 Eylül'den itibaren yalnızca e-Devlet üzerinden alınacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 22:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Terörle mücadelede yaralananlara başvuru

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele sırasında yaralanmasına rağmen malul sayılmayanlara yönelik başvuru sürecinin 1 Eylül’de başlayacağını duyurdu.

        BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askerî personeli, emniyet hizmetleri sınıfındaki personel ile güvenlik korucuları başvuruda bulunabilecek.

        Muvazzaf ve emekli personeli de kapsayan başvurularda, e-Devlet üzerinden açılacak ekrana “terör sonucu yaralanma” olayının özeti yazılacak ve varsa kişilerin elindeki bilgi ve belgeler sisteme yüklenecek.

        KAMU KURUMLARINDAN BELGE İSTENMEYECEK

        MSB, başvuru yapacak kişilerin kamu kurumlarından ayrıca belge temin etmesine gerek bulunmadığını bildirdi. Başvuru sahiplerinin ellerindeki mevcut bilgi ve belgeleri e-Devlet sistemine yüklemelerinin yeterli olacağı belirtildi.

        Bakanlık ayrıca e-Devlet üzerinden yapılan başvurular dışında birlikler, kurumlar ve askerlik şubelerinden başvuru kabul edilmeyeceğini açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #MSB
        #terörle mücadele gazileri
        #gaziler başvuru tarihi
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş Avrupa Ligi'nde play-off'ta!
        Beşiktaş Avrupa Ligi'nde play-off'ta!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Mısır'a ziyaret
        Bakan Fidan'dan Mısır'a ziyaret
        Erdoğan-DEM görüşmesinde ortak irade
        Erdoğan-DEM görüşmesinde ortak irade
        Terörle mücadelede yaralananlara başvuru
        Terörle mücadelede yaralananlara başvuru
        Italiano'dan rakiplerine gözdağı!
        Italiano'dan rakiplerine gözdağı!
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        Osimhen için tarihi transfer teklifi!
        Osimhen için tarihi transfer teklifi!
        2 ölü, 25 yaralı!
        2 ölü, 25 yaralı!
        WSJ: ABD yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor
        WSJ: ABD yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Nilda'nın katili tutuklandı! Canavarın ifadesi çıktı!
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Galatasaray Fernandes'i yeniden yokladı
        Galatasaray Fernandes'i yeniden yokladı
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        Beşiktaş, Vlahovic'in maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Vlahovic'in maliyetini açıkladı!
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması