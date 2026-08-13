MSB, terörle mücadelede yaralananlar için başvuruları 1 Eylül’de başlatacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele sırasında yaralanmasına rağmen malul sayılmayanlara yönelik başvuru sürecinin 1 Eylül’de başlayacağını duyurdu.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askerî personeli, emniyet hizmetleri sınıfındaki personel ile güvenlik korucuları başvuruda bulunabilecek.

Muvazzaf ve emekli personeli de kapsayan başvurularda, e-Devlet üzerinden açılacak ekrana “terör sonucu yaralanma” olayının özeti yazılacak ve varsa kişilerin elindeki bilgi ve belgeler sisteme yüklenecek.

KAMU KURUMLARINDAN BELGE İSTENMEYECEK

MSB, başvuru yapacak kişilerin kamu kurumlarından ayrıca belge temin etmesine gerek bulunmadığını bildirdi. Başvuru sahiplerinin ellerindeki mevcut bilgi ve belgeleri e-Devlet sistemine yüklemelerinin yeterli olacağı belirtildi.

Bakanlık ayrıca e-Devlet üzerinden yapılan başvurular dışında birlikler, kurumlar ve askerlik şubelerinden başvuru kabul edilmeyeceğini açıkladı.