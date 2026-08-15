Spor yazarları Galatasaray'ın Çorum FK maçını değerlendirdi!
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-kırmızılı takımın performansını ve mücadeleyi değerlendirdi.
"OFANSİF OYUNCULARI YOKTU"
Uğur Meleke: "Dün Galatasaray’ın kulübesinde bir kaleci (Jankat), dört savunmacı (Singo, Arda, Kazımcan, Eren), beş de merkez orta saha (Kaan, Ugochukwu, İlkay, Nhaga ve Lemina) vardı. Tek bir ofansif oyuncu yoktu kulübede. Yaz transfer döneminde Icardi ayrıldı, Lang ve Asprilla da kulüplerine döndüler. Galatasaray’ın elinde 4 hücum bölgesi için 4 buçuk oyuncu kaldı: Dün önde oynayan Yunus, Barış, Sane, Osimhen ve orada kullanılabilecek Sallai... Galatasaray’ın transferin kalan son üç haftasında bence ön tarafa 3-4 takviyeye ihtiyacı var. En az bir santrfor, bir on numara ve bir kanat. Belki daha da fazlası.”Tabii ki Galatasaray’ın bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde en azından geçen sezonki son 16 başarısını tekrar etmesi, hatta ileriye taşıması için başka bölgelere, mesela savunma göbeğine ve merkez orta sahaya da derinlik sağlayacak takviyeler yapması sağlıklı olur." (HÜRRİYET)
"DEMİR LEBLEBİ"
Banu Yelkovan: "Süper Lig tarihindeki ilk maçına, son dört sezonun şampiyonu Galatasaray deplasmanında çıkan Çorum, 90 dakika boyunca ne deplasmanda olduğunu hissettirdi ne de karşısında dört yıldır ligi bırakmayan bir takıma varmış gibi oynadı. G.Saray’ın son yıllarını hatırlayanlar kötü başlangıçların kötü sonlar anlamına gelmediğini biliyor. Fakat bu kez bir fark var. G.Saray artık yalnızca F.Bahçe’nin kendisini yakalamaya çalıştığı bir ligde değil. Beşiktaş ve Trabzon’un da yeni bir kadro inşa ettiği sezonda Galatasaray’ın dört yıllık üstünlüğünün rakiplerinde yarattığı reaksiyon transfer piyasasında açık biçimde görüldü. İlk hafta maçını evinde oynadığı son 12 Süper Lig sezonunun tamamına galibiyetle başlayan Galatasaray, mağlubiyetten 90. dakikada Victor Osimhen’le kurtulmuş olsa da açılış haftasındaki son puan kaybını 1999-2000’de Gaziantepspor’a karşı yaşamıştı. Ders alınması gereken bir ilk maç oldu." (HÜRRİYET)
"GALATASARAY, ÇORUM FK'YI GEÇEMEDİ"
İbrahim Yıldız: Karşılaşmaya iyi başlayan Sarı-Kırmızılı takım çok sayıda atak geliştirdi. Attığı şutlar savunmadan döndü. Çorum FK kalabalık savunması ile ilk yarı gole izin vermedi. Bu yarının temposu düşüktü. İkinci yarı farklı bir oyun izledik. İki takım canlı bir oyun sergiledi. Osimhen’in golü ile öne geçen Galatasaray iki dakikada iki gol yiyerek sürpriz yaptı. Rakip takım 70. Dakikada 10 kişi kalınca, Sarı-Kırmızılılar daha baskılı bir oyun çıkardı. Ancak galibiyet golünü bulamadılar. Süper Lig’in yeni takımı Çorum FK iyi bir performans sergiledi. Savunma güvenliği ve kontra atakları dikkat çekti. Galatasaray, orta sahası verimsizdi. Özellikle Torreira oyunda yoktu. Çorum FK kalecisi Felipe sahanın yıldızıydı. 11 kurtarışla gecenin adamı oldu. (HABERTÜRK)
"BU TAKIMIN İLACI BRUNO FERNANDES"
Zeki Uzundurukan: "Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig’in yeni takımı Arca Çorum FK karşısında maça hızlı başladı. Ama ilk yarıda Galatasaray adına ‘Aman Allahım! Bu pozisyon nasıl kaçtı?’ diyebileceğimiz bir aksiyon göremedik. Galatasaray’da kenar hücumcuları Barış Alper ve Leroy Sane, ilk yarıda Osimhen’i yeteri kadar topla buluşturamadı. Çorum FK orta alanı bu kadar etkisizken Galatasaray daha hızlı hücumlar yapabilirdi. Yavaş oyun, rakibin savunmada pozisyon almasını kolaylaştırdı. Dün Osimhen hem takımı, hem yönetimi, hem de Okan hocayı kurtaran isim oldu. Yönetim acilen beklenen büyük transferleri yapmalı. Bu takımın ilacı Bruno Fernandes! Yönetim ne yapıp edip bu transferi yapmalı. Yoksa hayal kırıklığı içinde geçen bir sezonu olur Galatasaray’ın!" (SABAH)
"EN STRESLİ SEZON AÇILIŞI"
Serkan Akçan: "Okan Buruk, Galatasaray’daki en stresli sezon açılışlarından birine imza atmış olabilir. Rakipleri agresif hamlelerle transferleri peş peşe indirirken Galatasaray’ın ana kadroya rotasyon genişliği bile verememesi taraftarınca kabul görmüş değil. Tarihinde ilk Süper Lig deneyimi olmasına rağmen Çorum FK’nın kadro planlaması bile Galatasaray’ın kulübesine bakarak zengindi. Uğur Uçar’ın hamle şansı, Okan Buruk’tan fazlaydı. Uğur hocanın kulübesinde Thiam ve Diomande gibi sorun çözücü forvetler varken Buruk’un, oyuna sokacağı tek bir forveti bile yoktu. Çünkü elinde oyunu çevirecek tek bir güvenilir oyuncusu, hücumda inisiyatif alacak tek yedeği yoktu. Osimhen Galatasaray’ın kurtarıcısı. Ama bu Galatasaray Yönetimi’ni yanıltmasın; bu plansızlık, bu gecikmeler yüzünden büyüyen yangını Osimhen tek başına söndüremez." (FANATİK)
"DEMODE SARAY"
Halil Özer: "Osimhen’e ne kadar önlem alırsan al. Ne kadar gol yollarını kesersen kes adam pozisyonu kendi yaratıyor. 53. dakikada Torreira’nın bence asist olarak kabul edilmeyecek rastgele bir topunu kaleciden öyle bir kurtarıp topu filelere gönderdi ki bu golü ondan başkası atamazdı. Tabii bu golün arkasının geleceği ve Çorumspor’un tecrübesizliği ile çözüleceği tahmin ediliyordu ama olmadı. Önce Kyzridis nefis bir gol attı. Ardından Sanchez’in hatasını affetmeyen Ramirez bir anda Çorumspor’u öne geçirdi. Sonraki dakikalar tamamen Galatasaray’ın bir kör dövüşü halinde geçen saldırması ile geçti. Ve üstelik ilk golü atan Yunanlı oyuncu kırmızı gördü. Ardından savunmanın en iyi adamı Smolcic sakatlandı. Ancak maç dönmedi. Sadece Osimhen’in attığı 2. gol bir puanı getirdi o kadar. Ve G.Saray’ın demode olarak sayabileceğimiz futbolu da zaten fazlasını hak etmiyordu." (MİLLİYET)