Spor yazarları Galatasaray'ın Çorum FK maçını değerlendirdi!

"DEMODE SARAY"

Halil Özer: "Osimhen’e ne kadar önlem alırsan al. Ne kadar gol yollarını kesersen kes adam pozisyonu kendi yaratıyor. 53. dakikada Torreira’nın bence asist olarak kabul edilmeyecek rastgele bir topunu kaleciden öyle bir kurtarıp topu filelere gönderdi ki bu golü ondan başkası atamazdı. Tabii bu golün arkasının geleceği ve Çorumspor’un tecrübesizliği ile çözüleceği tahmin ediliyordu ama olmadı. Önce Kyzridis nefis bir gol attı. Ardından Sanchez’in hatasını affetmeyen Ramirez bir anda Çorumspor’u öne geçirdi. Sonraki dakikalar tamamen Galatasaray’ın bir kör dövüşü halinde geçen saldırması ile geçti. Ve üstelik ilk golü atan Yunanlı oyuncu kırmızı gördü. Ardından savunmanın en iyi adamı Smolcic sakatlandı. Ancak maç dönmedi. Sadece Osimhen’in attığı 2. gol bir puanı getirdi o kadar. Ve G.Saray’ın demode olarak sayabileceğimiz futbolu da zaten fazlasını hak etmiyordu." (MİLLİYET)