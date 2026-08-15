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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu açıkladı: Çamlıhemşin Tünelli Geçişi 17 ağustosta hizmete açılacak

        Bakan Uraloğlu açıkladı: Çamlıhemşin Tünelli Geçişi 17 ağustosta hizmete açılacak

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pazar-Ardeşen ayrımı-Çamlıhemşin-Ayder il yolu kapsamındaki Çamlıhemşin Tünelli Geçişi'nin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 13:42 Güncelleme:
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        Çamlıhemşin Tünelli Geçişi pazartesi hizmete açılacak

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz sahil yolunun Pazar-Ardeşen ayrımından başlayarak Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçip Ayder'e ulaşan güzergahta yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

        Uzunluğu 36,5 kilometre olan Pazar-Ardeşen ayrımı-Çamlıhemşin-Ayder il yolu projesinin yapımı tamamlanan Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprüleri kesiminin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını belirten Uraloğlu, yolun bölge turizmi açısından önemli bir güzergah olduğuna işaret etti.

        Uraloğlu, Ayder Yaylası'nın her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığına, kış ve yayla turizminin gelişmesiyle güzergahtaki trafik yoğunluğunun arttığına dikkati çekti.

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        Mevcut yola şerit ilaveleri yaparak kapasitesini artırdıklarını, vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağladıklarını ifade eden Uraloğlu, proje kapsamında ilk 5,5 kilometrelik kesimin bitümlü sıcak karışım kaplamalı 4 şeritli bölünmüş yol standardında, devamındaki kesimlerin de 12 metre platform genişliğinde ve tırmanma şeritli inşa edildiğini belirtti.

        Uraloğlu, güzergahta 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin, 2 bin 265 metrelik Hala ve 450 metrelik Hala-2 tünelleri olmak üzere 3 bin 670 metre uzunluğunda 3 tek tüplü tünelin bulunduğu bilgisini vererek, bu kesimde ayrıca 50 metrelik Akkaya ve 40 metrelik Şenyamaç, 135 metrelik Fırtına Deresi, 90 metrelik Hala Deresi-1 ve 30 metrelik Hala Deresi-2 köprüleri olmak üzere 345 metre uzunluğunda 5 köprünün yer aldığını bildirdi.

        "YAKLAŞIK 7 KİLOMETRELİK KESİMDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

        Daha önce tek yol standardındaki yaklaşık 8 kilometrelik kesimin trafiğe açıldığını anımsatan Uraloğlu, "Çamlıhemşin Tüneli, Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprülerini kapsayan 2 kilometrelik Çamlıhemşin Tünelli Geçişi'ni hizmete sunuyoruz. Böylece projemizin toplam 10 kilometrelik bölümünü tamamlamış olduk" ifadelerini kullandı.

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        Uraloğlu, güzergahın kalan bölümlerindeki çalışmalar kapsamında Hala Tüneli'ndeki kazı ve kaplama betonu işlemlerinin tamamlandığını kaydetti.

        Hala-2 Tüneli'ndeki kazı ve destekleme çalışmalarının sona erdiğini, kemer betonu imalatlarının sürdüğünü belirten Uraloğlu, Çamlıhemşin Tüneli ile Ayder Yaylası arasında kalan yaklaşık 7 kilometrelik kesimdeki çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

        "YOLUN TAMAMLANMASIYLA GÜZERGAH 1,5 KİLOMETRE KISALACAK"

        Uraloğlu, yolun tamamlanmasıyla güzergahın 1,5 kilometre kısalacağına dikkati çekerek, "Seyahat süresini 55 dakikadan 35 dakikaya indireceğiz. Böylece zamandan 675 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 772 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yıllık 4 bin 800 ton azaltacağız" bilgisini verdi.

        Projenin, Karadeniz sahilinden iç kesimlere ulaşımı kolaylaştıracağını ifade eden Uraloğlu, yolun tamamlanmasıyla Ayder Yaylası başta olmak üzere bölgenin turizm merkezlerine erişimin daha konforlu hale geleceğini, bölgedeki ticaret ve turizm potansiyeline de katkı sağlanacağını kaydetti.

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