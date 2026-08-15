Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi'nde balıkçı Adem Yılmaz ile 15 yıldır süren dostluğuyla tanınan Yaren leylek, yavrularının yuvadan ayrılmasının ardından göç hazırlığına başladı.

Her yıl şubat ayında Eskikaraağaç'a dönen Yaren, yaz sonunda sıcak ülkelere göç ediyor. Bu yıl eşi Nazlı ile birlikte 5 yavru dünyaya getiren Yaren'in yavruları, 6 ve 7 Ağustos'ta yuvadan ayrıldı.

Yaren ile Adem Yılmaz arasındaki bağ, yıllar içinde kayıkta balık paylaşmanın ötesine geçti. Yaren, 4 yıl önce yuvasını Yılmaz'ın evinin hemen yanı başındaki direğe taşıdı. Yılmaz, göç döneminde Yaren'in ardından gelecek baharı bekliyor.

Yaren'in yavrularının bu yıl erken uçmasının, ana leyleğin de göç tarihini öne çekebileceğini belirten Yılmaz, ayrılık hazırlığının kendisini hüzünlendirdiğini söyledi.

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ADEM AMCA: ARTIK VEDAYA HAZIRLANIYORUZ

Yılmaz, "Normalde yavrular ağustosun 15'inde, Yaren ise ay sonunda giderdi. Bu sene yavrular erken uçtu. Bu da Yaren'in de erken gideceğinin işareti. Artık vedaya hazırlanıyoruz" dedi.

Yaren'in göç ettikten sonra her yıl yeniden Eskikaraağaç'a dönmesinin kendisini hem sevindirdiğini hem de endişelendirdiğini ifade eden Yılmaz, "Bütün kış boyunca evimin önündeki boş yuvaya bakıp onun gelmesini beklemekten başka çarem yok. Mart ve nisan ayları yaklaştığında 'Yine gelecek' diye içimi büyük bir sevinç kaplıyor ama aynı zamanda yolda başına bir şey gelmesinden endişelenip korkuyorum" diye konuştu.

Yaren'in her yıl gelip kayığına konduğunu anlatan Yılmaz, "Bizi ve sevenlerini mutlu etti. Üstelik bu yıl 4 yıldır kayığıma yaklaşmayan eşi Nazlı'yı da ikna edip getirdi, ikisi birlikte kayığımdan balık yedi. Bu beni ayrıca çok mutlu etti. İnşallah bu yıl da sağ salim sıcak ülkelere gider ve baharda yine sağlıklı bir şekilde yuvamıza döner" dedi.

İSTANBUL'DAN YARENİ GÖRMEYE GELDİLER

İstanbul'dan ailesiyle birlikte Adem Yılmaz ve Yaren leyleği ziyaret etmek için Eskikaraağaç Mahallesi'ne gelen Gökmen Ceylan, hem hatıra fotoğrafı çekilmek hem de Adem amcaya teşekkür etmek istediklerini belirtti.

Ceylan, "Hayvan sevgisini çocuklarımıza aşıladığı için kendisiyle tanışıp bir çay içmek istedik. Bizim için çok mutluluk verici oldu. Adem amca çok içten çıktı. Yaren hakkında konuştuk. Güzel bir misafirperverlik gösterdi, çok sevdik kendisini." dedi.

Çiğdem Ceylan da Yaren ile Adem Yılmaz arasındaki dostluğu uzun süredir takip ettiklerini belirterek, "Haberlerini görüyorduk, okuyorduk. Kendisiyle tanışmış olmamız gerçekten büyük bir gurur. Yaren'le olan hikayesini birebir dinlemek çok müthişti" diye konuştu.