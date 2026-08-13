Victor Osimhen için tarihi transfer teklifi!
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'e Suudi Arabistan'tan tarihi bir teklifin geldiği iddia edilirken; Arsenal'in de Nijeryalı yıldızın durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.
Yaz transfer dönemini sessiz geçiren Galatasaray'da Victor Osimhen için bomba gibi bir iddia gündeme geldi.
130 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Galatasaray'a Osimhen için 130 milyon Euro'luk sözlü bir teklif yaptı.
AYRILIĞA SICAK BAKILMIYOR
Sarı-kırmızılı yönetim, gelen bu sözlü teklifin sonrasında herhangi bir pazarlığa başlamadığı ve ayrılığa sıcak bakmadığı kaydedildi.
ARSENAL DE BİLGİ ALDI
Öte yandan Telegraph'ın haberine göre ise son lig şampiyonu Arsenal, 27 yaşındaki yıldızın durumu hakkında bilgi aldı.
Arsenal, Gabriel Martinelli ve Ethan Nwaneri için Galatasaray'la görüştüğü sırada Nijeryalı santrforun durumu konusunda sarı-kırmızılıları yokladığı belirtildi.
NAPOLI KÂRIN %10'UNU ALACAK
Galatasaray eğer Osimhen'i 75 milyon Euro'dan fazla bir bedele satarsa, İtalyan kulübü sözleşme gereği elde edilen kârın %10'unu alacak.
Galatasaray'da 2 sezonda 74 maça çıkan Osimhen, 59 gol - 16 asistlik performans sergiledi ve 5 bin 742 dakika sahada kaldı.
"BURASI BANA CENNET GİBİ GELİYOR"
Haziran ayında transferiyle ilgili konuşan 27 yaşındaki santrfor, "Dürüst olmak gerekirse, bulunduğum kulüpte mutluyum. Burası bana cennet gibi geliyor. Her sabah uyandığımda şükrediyorum. Antrenmana gidiyorum ve yüzümde büyük bir gülümseme oluyor." ifadelerini kullanmıştı.