"BURASI BANA CENNET GİBİ GELİYOR"

Haziran ayında transferiyle ilgili konuşan 27 yaşındaki santrfor, "Dürüst olmak gerekirse, bulunduğum kulüpte mutluyum. Burası bana cennet gibi geliyor. Her sabah uyandığımda şükrediyorum. Antrenmana gidiyorum ve yüzümde büyük bir gülümseme oluyor." ifadelerini kullanmıştı.