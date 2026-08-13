"EN İYİ TRANSFERİ YAPMAK İÇİN..."

Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen Metin Oktay Fair-Play Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, "İki alkış alacağım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için her türlü fedakarlığı yapacağım." ifadelerini kullandı.