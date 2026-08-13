"En iyi transferi yapacağız" dedi! Bruno Fernandes'i yine yokladı
Yaz transfer döneminde suskun kalan Galatasaray'da taraftarlar, yönetime tepki gösterdi. Metin Oktay Fair-Play Ödül Töreni'nde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "En iyi transferleri yapmak için her türlü fedakarlığı yapacağız" dedi. İngiliz basını ise sarı-kırmızılıların Bruno Fernandes için yeniden devreye girdiğini belirtti.
Yaz transfer döneminde sadece Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan Galatasaray'da taraftarlar, hazırlık maçlarında yönetime tepki gösterdi. Kadro kalitesinin güçlenmesini bekleyen taraftarlar, sarı-kırmızılı kurmaylardan transferler bekliyor.
"EN İYİ TRANSFERİ YAPMAK İÇİN..."
Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen Metin Oktay Fair-Play Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, "İki alkış alacağım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için her türlü fedakarlığı yapacağım." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in başlayacağı haftada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, yılın bombasını patlatmak için kolları sıvadı.
YENİDEN BRUNO FERNANDES
BBC'den Simon Stone'un haberine göre; Galatasaray yönetimi, Bruno Fernandes için yeniden devreye girdi. Portekizli yıldızı uzun zamandır kadrosuna katmak isteyen Cimbom, tecrübeli futbolcudan vazgeçemiyor.
BURUK ÖZELLİKLE İSTİYOR
Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda görmek istediği deneyimli 10 numara, sarı-kırmızılıların kalite seviyesini artıracak isimler arasında yer alıyor.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Haberde 31 yaşındaki yıldız futbolcunun, Manchester United ile sözleşmesinin sezon sonunda tamamlanacağı ve İngiliz devinin bir türlü Portekizli futbolcu ile orta yolu bulamadığı da ifade edildi.
YILLIK ÜCRET 20 MİLYON EURO
Manchester United'dan senelik bonuslar dahil 20 milyon euro seviyesinde kazanan Bruno Fernandes'in geleceği belirsizliğini koruyor.
PREMIER LİG REKORU KIRDI
Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de 35 maça çıkan Bruno Fernandes, 9 gol ve 21 asislik katkı sağlamıştı. Deneyimli futbolcu Premier Lig'de bir sezonda en fazla asist yapan isim olarak tarihe geçti.