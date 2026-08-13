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        Haberler Gündem Politika Beştepe’deki görüşmede çerçeve yasa sonrası atılacak adımlar birlikte değerlendirildi

        Beştepe’deki görüşmede çerçeve yasa sonrası atılacak adımlar birlikte değerlendirildi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetiyle 1 saat 40 dakika süren görüşmesinde çerçeve yasa sonrası atılacak adımlar ele alındı; DEM Parti, yasanın 467 oyla kabul edilmesinden duyulan memnuniyetin dile getirildiğini ve sürecin kararlılıkla sürdürülmesi konusunda ortak iradenin teyit edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 09:32 Güncelleme:
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        Erdoğan-DEM görüşmesinde ortak irade

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’dan oluşan DEM Parti İmralı heyetini kabulü sona erdi. Görüşme 1 saat 40 dakika sürdü.

        Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, heyet görüşme öncesinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un uygulanması başta olmak üzere çeşitli başlıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ileteceklerini açıklamıştı.

        GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, çerçeve yasanın ardından yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek sürecin hızlı şekilde ilerlemesi gerektiğini ifade etmişti.

        Buldan, MGK kararı beklenmeden AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması gerektiğini söyleyeceklerini belirterek, idari ve hukuki düzenlemelere de ihtiyaç bulunduğunu dile getirmişti.

        SANCAR: BARIŞ HUKUKUNA İHTİYAÇ VAR

        Mithat Sancar ise kabul edilen kanunu “barış hukukunun ilk temel taşı” olarak nitelendirerek, “Barış, uzun, ince ve zorlu bir yoldur. Bu yolu sağlam yürümek için hukuka ihtiyacımız vardır” ifadelerini kullanmıştı.

        Sancar, kanunun nasıl uygulanacağı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüş alışverişinde bulunacaklarını, ayrıca bundan sonraki hukuki düzenlemelere ilişkin önerilerini paylaşacaklarını belirtmişti.

        İMRALI ZİYARETİ DE GÜNDEMDE

        Heyet, görüşme öncesinde çerçeve yasanın kabulünün ardından henüz İmralı’ya gitmediklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin ardından İmralı’ya ziyaret planladıklarını da açıklamıştı.

        Buldan, TBMM bünyesinde kurulması öngörülen izleme kuruluna da ihtiyaç bulunduğunu belirterek, bu konuda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşebileceklerini söylemişti.

        DEM HEYETİ'NDEN AÇIKLAMALAR

        DEM Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de gerçekleştirilen yaklaşık 1,5 saatlik görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Görüşmede, “Barış ve Demokratik Toplum Süreci”ndeki gelişmeler ile kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak bilinen “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”un ele alındığı bildirildi.

        467 OY VURGUSU

        Açıklamada, çerçeve yasanın TBMM’de 467 oyla kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğu belirtilerek, gelinen aşamanın önemi ile bundan sonra atılacak adımların karşılıklı olarak değerlendirildiği kaydedildi.

        DEM Parti, söz konusu düzenlemeyle demokrasi ve siyaset alanının güçleneceği yeni bir dönemin kapısının aralanmasının bütün yurttaşlar ve Türkiye açısından hayati önem taşıdığının görüşmede vurgulandığını aktardı.

        “ORTAK İRADE TEYİT EDİLDİ”

        Görüşmede sürecin kararlılıkla sürdürülmesine ilişkin ortak iradenin bir kez daha teyit edildiği belirtilen açıklamada, bundan sonraki dönemde de barış ve demokrasi yönünde çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

        DEM Parti ayrıca bugüne kadar destek, öneri, uyarı ve eleştirileriyle katkı sunan siyasi partiler ile toplumun farklı kesimlerine teşekkür etti.

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