Aleksey Batrakov'dan Galatasaray ve transfer sözleri!

"KULÜP İÇİN KOLAY BİR DÖNEM DEĞİL"

Şu anın tüm kulüp için hiç de kolay bir dönem olmadığını herkes anlıyor. Ne kadar endişelendiğinizi, üzüldüğünüzü biliyorum. Tüm takım da aynı şekilde üzülüyor ve herkes bu durumdan bir an önce çıkmak istiyor.