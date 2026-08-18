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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Aleksey Batrakov'dan Galatasaray ve transfer sözleri!

        Aleksey Batrakov'dan Galatasaray ve transfer sözleri!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov için anlaşma sağlamıştı. Kendisine uzatılan Galatasaray formasını imzalayan Rus 10 numara, Rostov maçı öncesi tribünlere veda etti ve sarı-kırmızılılarla ilgili konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 22:58 Güncelleme:
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        Galatasaray, bir süredir görüşme halinde olduğu Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaştı...

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        Sarı-kırmızılılar Rus 10 numara konusunda Lokomotiv Moskova ile prensip anlaşmasına varırken, 21 yaşındaki oyuncu Rostov maçı öncesi tribünlere veda etti.

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        "KULÜP İÇİN KOLAY BİR DÖNEM DEĞİL"

        Şu anın tüm kulüp için hiç de kolay bir dönem olmadığını herkes anlıyor. Ne kadar endişelendiğinizi, üzüldüğünüzü biliyorum. Tüm takım da aynı şekilde üzülüyor ve herkes bu durumdan bir an önce çıkmak istiyor.

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        "KULÜBÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİN"

        Sizden ricam, bu zor dönemde takımı yalnız bırakmamanızdır. Sanırım herkes her şeyi okuyor, her şeyi anlıyor. Her antrenmanda canımızı dişimize takıp ter döküyoruz. Sizden kulübümüzü aynı şekilde desteklemeye devam etmenizi rica ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim.

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        "BÜYÜK İHTİMALLE G.SARAY'A TRANSFER OLACAĞIM"

        Sanırım hepiniz haberleri takip ediyor ve neler olduğunu biliyorsunuz. Büyük ihtimalle Galatasaray'a transfer olacağım. Ben her zaman kendimi bir Avrupa liginde denemek istediğimi söylemiştim. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor ve bu benim hayalim.

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        Batrakov ayrıca Rostov - Lokomotiv Moskova maçı öncesinde kendisine uzatılan Galatasaray formasını da imzalayarak geri çevirmedi.

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        Rus gazeteci Ivan Karpov'un aktardığı bilgilere göre Galatasaray, genç futbolcu için 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 4 milyon Euro bonus ve oyuncunun gelecekteki satışından %10 pay bulunuyor.

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        #batrakov
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        #Lokomotiv Moskova
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