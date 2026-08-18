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        Galatasaray için yeniden Noa Lang iddiası!

        Transfer çalışmalarını hız veren Galatasaray'ın, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Noa Lang için Napoli ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 15:21 Güncelleme:
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        Sol kanada takviye yapmayı planlayan ve bu doğrultuda Rafael Leao ile görüşen Galatasaray için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

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        Sarı-kırmızılıların, geçen sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak forma giyen Noa Lang ile ilgilendiği öne sürüldü.

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        Alman basınından Sky Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Hollandalı futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak için Napoli ile görüşmelere başladı.

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        Napoli'nin Noa Lang'ı bu kez bonservisiyle göndermek istediği ve Galatasaray ile bu formül üzerinde görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

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        Öte yandan Noa Lang ile Galatasaray dışında Hollanda devi Ajax'ın da yakından ilgilendiği ifade edildi.

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        Geçen sezonun ikinci yarısında İtalyan ekibinden kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Lang, sarı-kırmızılılarla 19 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

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        #Noa Lang
        #galatasaray
        #transfer
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