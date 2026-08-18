Galatasaray için yeniden Noa Lang iddiası!
Transfer çalışmalarını hız veren Galatasaray'ın, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Noa Lang için Napoli ile görüşmelere başladığı iddia edildi.
Sol kanada takviye yapmayı planlayan ve bu doğrultuda Rafael Leao ile görüşen Galatasaray için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
Sarı-kırmızılıların, geçen sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak forma giyen Noa Lang ile ilgilendiği öne sürüldü.
Alman basınından Sky Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Hollandalı futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak için Napoli ile görüşmelere başladı.
Napoli'nin Noa Lang'ı bu kez bonservisiyle göndermek istediği ve Galatasaray ile bu formül üzerinde görüşmelerde bulunduğu belirtildi.
Öte yandan Noa Lang ile Galatasaray dışında Hollanda devi Ajax'ın da yakından ilgilendiği ifade edildi.
Geçen sezonun ikinci yarısında İtalyan ekibinden kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Lang, sarı-kırmızılılarla 19 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.