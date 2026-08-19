UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİTMEK İSTİYORUZ"

Bugün maça iyi başladık. Oyuncularım taktik disipline bağlı bir şekilde maç başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik. Güzel pozisyonlara da girdik. Onun için oyuncularım gerçekten bugün Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynanması gerektiğini bilerek oynadılar bugün. Maç berabere bitti, maçı kazanabilirdik de ama sonuçta bugün iyi bir oyunla, güzel bir disiplinli bir taktik disipline bağlı bir şekilde mücadele ettiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. İkinci maçın burada bir avantajlı skor elde edemesek de maç 1-1 berabere bitti. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmemiz için önümüzde sadece bir maç var. Orada da inşallah güzel bir oyunla maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bugün maç başından sonuna kadar taraftarlarımız bizi muhteşem bir şekilde desteklediler. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. İnşallah ikinci maçta da dediğim gibi iyi futbol oynayıp, iyi mücadele ederek Şampiyonlar Ligi'ne girerek onları mutlu etmek istiyoruz.

"RÖVANŞA KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ"

Tesislerde statik, teorik anlamda çalıştık görsel olarak. Herkese rakibin ne olduğunu, ne yapmamız gerektiğiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Dersimize hep beraber iyi çalıştık. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takıma karşı çok güzel bir maç oldu. Maçı kazanabilirdik. Maç 1-1 berabere bitti. Sonuçta bugün maç başından sonuna kadar bizi destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ambiyans ortaya çıkardılar. Rövanşa kazanmak için gideceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek ve bu muhteşem taraftarlarımızı da mutlu etmek istiyoruz.

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"MAÇIN FAVORİSİ TARAFTARDI"

Maçın favorisi yok bence. Maçın favorisi Fenerbahçe taraftarıydı. Favori olduklarını gösterdiler.

"ASENSIO'YU OYNATMAK PLANLARIMIZDA VARDI"

Asensio bizim oyuncumuz. Bütün oyuncularımız çok değerli. Bu maçta biz sadece rakibe göre oynaması gerekenleri oynattık. Asensio'yu oynatmak planlarımızda vardı. Bu şekilde gelişti.

"MAÇI BAŞTAN SONA PLANLADIK"

2.5 gün önce 7 tane futbolcumuz maçta oynadı. Bu maçlara çok tempolu başlayıp bitirmeniz kolay değil. Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyoruz. Zaman zaman ikinci bölgede kompakt beklemelisiniz. Sürekli her zaman ön alan baskısı yapamazsınız. Organize bir rakip, kanatları atlet. Maçı başından sonuna kadar planladık. Planlarımız doğrultusunda bu maçı böyle oynadık.

- Konyaspor maçı ertelenecek mi?

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Bu konuyla ilgili başkanımız ve yöneticilerimiz çalışıyor. Oradan çıkacak sonuca göre hareket edeceğiz.

"TAKIM GÜZEL REAKSİYON VERDİ"

Bu tip maçlarda bu tip goller yiyebilirsiniz. Karşınızdaki rakip iyi ve organize bir takım. Gol yemesek daha iyiydi ama yedik. Takım güzel reaksiyon verdi. Maçın sonuna doğru da Nene'nin pozisyonu da gol olabilirdi. Sonuçta berabere bitti. Karşımızdaki takım da iyi bir takım.

- Takımınız haftada 2 maç çıkarabilecek fiziksel kapasiteye sahip mi?

2 maç oynayabilecek fiziksel kapasiteye sahibiz. Bu fazlalaşırsa buna sahip olamayabiliriz. Stoperde Ake ile Milan, 3 günde 2. maçını oynadı. Bugünkü saha göründüğü gibi değil, ağır bir saha. Sakatlık riski artabilir. Bu çok fazla sürdürülebilir bir durum değil. Konyaspor maçının tehir edilmesi yönünde haber bekliyoruz kulüpten. Ona göre hareket edeceğiz.

"ARKADA ALAN BIRAKMAK İSTEMEDİK"

Ön alan baskısı yaptırdığım bir şey normalde. Rakibi de düşünmeniz gerekiyor. Ön alan baskısı diye arkada boşluk bırakırsanız, rakibin orta sahası ve hücumu atlet... Onlara bu fırsatı vermemek için merkezde kompakt bekleyerek kazandığımız toplarla da üstlerine giderek, set hücumlarla gol düşündük. Arkada onlara alan bırakmak istemedik. Zaman zaman ön alan baskısı yaptık ama her zaman ön alan baskısı yapacaksanız diye bir kural yok. Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey takımlarla mücadele ediyorsunuz.