Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırı sonrası hastaneye kaldırıldı
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, edinilen ilk bilgilere göre eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'in bıçaklı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Meriç'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber konunun titizlikle takip edildiğini belirtti
YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Şahinbey ilçesinde bıçaklı saldırıya uğradı. Meriç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, Şahinbey ilçesinin İbni Sina Mahallesi 190007 Nolu Sokak’ta bulunan mağazanın önünde meydana geldi.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meriç'e yönelik saldırının eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Özgür Özel’le birlikte Yeni Parti’ye geçtiği belirtilen Seydi Ahmet Keleş’in gerçekleştirdiği saldırının ardından Melih Meriç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Meriç’in hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı."
Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Keleş’in, Özgür Özel ile birlikte Yeni Parti’ye geçtiği belirtildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
VALİ ÇEBER: KONU TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR
Saldırıyla ilgili bir açıklama yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, olayın titizlikle takip edildiğini söyledi.
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