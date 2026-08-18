Trabzon Arsin’de emniyet bahçesine düşen cisim 4 araca zarar verdi

Trabzon’un Arsin ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Park halindeki 4 polis aracının hasar gördüğü olayda yaralanan olmadı.

4 POLİS ARACI HASAR GÖRDÜ

Olay, saat 19.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğünde meydana geldi. Hava aracı olduğu değerlendirilen cismin emniyet binasının bahçesine düşmesiyle büyük bir gürültü meydana geldi.

Cismin düşmesi sonucu otoparkta bulunan 4 polis aracı hasar görürken, emniyet binası ile çevredeki iş yerlerinin bazı camları kırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BOMBA İMHA EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından bölgeye olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Emniyet binasının çevresi güvenlik şeridiyle kapatılırken, cismin niteliği ve menşeinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

VALİ ŞAHİN: MENŞEİ İNCELENECEK

Trabzon Valisi Tahir Şahin de Arsin’e gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Şahin, “Saat 19.00 sıralarında ilçe emniyet müdürlüğümüz bahçesine bir hava aracı olduğu değerlendirilen cisim yüksekten düşmüştür. Çok şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır” dedi.

Otoparktaki 4 araçta maddi hasar oluştuğunu belirten Şahin, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığını ve incelemelerin ardından hava aracının menşeine ilişkin bilgi verileceğini söyledi.