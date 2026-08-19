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        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!

        Şanlıurfa'da kahreden bir kaza yaşandı. Olayda, kapalı spor salonunda filesine tırmanmaya çalışırken devrilen kale direğinin altında kalan 8 yaşındaki Mert Ali Yavuz hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 15:49 Güncelleme:
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        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!

        Şanlıurfa'da kapalı spor salonunda filesine tırmanmaya çalışırken devrilen kale direğinin altında kalan Mert Ali Yavuz (8), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde Akabe TOKİ Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda meydana geldi. İddiaya göre; okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Yavuz, yaz tatili nedeniyle oğlu Mert Ali Yavuz'u yanında kapalı spor salonuna götürdü.

        Yavuz, kursiyerlere basketbol antrenmanı yaptırdığı sırada Mert Ali de salonda bulunan portatif kale direğiyle oynamaya başladı. Bu sırada filesine tırmanmaya çalıştığı demir kale direği, Mert Ali’nin üzerine devrildi.

        CENAZE NAMAZI KILINDI

        Kazayı gören baba ve salondakiler, direği çocuğun üzerinden kaldırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Mert Ali Yavuz, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mert Ali, burada kurtarılamadı.

        Mert Ali Yavuz’un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Yavuz'un cenazesi, Sırrın Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Mert Ali Yavuz
        #Şanlıurfa
        #haberler
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