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        Haberler Gündem Düzce Beyköy’de boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki çocuk kurtarıldı

        Düzce Beyköy’de boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki çocuk kurtarıldı

        Düzce'nin Beyköy beldesinde serinlemek için Uğur Suyu'na giren 14 yaşındaki V.D.Y., bir süre sonra gözden kayboldu. Babası tarafından sudan bilinci kapalı çıkarılan çocuğun duran kalbi, yaklaşık 20 dakika süren kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Durumu ağır olan çocuk hastanede tedaviye alındı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 18:47 Güncelleme:
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        Babası sudan çıkardı, kalbi yeniden çalıştı

        Düzce’nin Beyköy beldesinde serinlemek için Uğur Suyu’na giren 14 yaşındaki V.D.Y., boğulma tehlikesi geçirdi. Bir süre sonra suda gözden kaybolan çocuk, babası tarafından bilinci kapalı halde sudan çıkarıldı. Kalbi duran V.D.Y., sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürüldü.

        SUDA GÖZDEN KAYBOLDU

        Olay, öğle saatlerinde Beyköy beldesine bağlı Kaledibi mevkisinde, belediyeye ait su regülatörlerinin bulunduğu Uğur Suyu’nda meydana geldi. Serinlemek için suya giren çocuklardan V.D.Y., bir süre sonra gözden kayboldu.

        Diğer çocukların haber vermesi üzerine bölgede yakın bir noktada bulunan baba S.Y. olay yerine gelirken, çevredekilerin ihbarıyla jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi.

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        BABASI SUDA BULDU

        Arama kurtarma çalışmaları sırasında dalgıçlara çocuğun babası ve çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Suya giren baba S.Y., oğlunu bilinci kapalı halde bularak sudan çıkardı.

        DHA’nın aktardığı bilgiye göre yaklaşık 15 dakika su altında kalan V.D.Y.’nin kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin ambulanstaki yaklaşık 20 dakikalık kalp masajının ardından çocuğun kalbi yeniden çalıştırıldı.

        DURUMU AĞIR

        İlk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 14 yaşındaki V.D.Y. tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

        V.D.Y.’nin sudan çıkarılması ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        FOTO: DHA

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        #düzce
        #Beyköy
        #haberler
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