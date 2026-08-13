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        Haberler Dünya Rusya'dan Japonya'ya: Kuril Adaları Rus toprağıdır

        Rusya'dan Japonya'ya: Kuril Adaları Rus toprağıdır

        Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Kuril Adaları'nın "Japonya'ya ait olduğu" yönündeki açıklamalarının mevcut durumu değiştirmeyeceğini belirterek, adaların Rus toprağı olarak kalacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 19:21 Güncelleme:
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        Rusya'dan Japonya'ya: Kuril Adaları Rus toprağıdır

        Medvedev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı Takaiçi'nin Kuril Adaları'na ilişkin değerlendirmelerine tepki gösterdi.

        Takaiçi'nin Kuril Adaları'nın "tarihsel olarak Japonya'ya ait olduğu" yönündeki açıklamalarını eleştiren Medvedev, "İstediği kadar konuşabilir ancak bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bu adalar Rus toprağıydı, Rus toprağıdır ve Rus toprağı olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

        Medvedev, durumu kabul etmeyenlerin "ağır sonuçlarla karşılaşacağı" değerlendirmesinde bulundu.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Japonya ile ihtilafa konu olan Kuril Adaları'nı ziyaret etmişti.

        Japonya Dışişleri Bakanlığı, Putin’in ziyaretini "şiddetle protesto ettiğini" bildirmişti.

        İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Japonya'nın hakimiyetinde bulunan Kuril Adaları, 1945'te eski Sovyetler Birliği'nin hakimiyetine geçmişti.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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