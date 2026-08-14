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        Haberler Dünya İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı kapalı

        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı kapalı

        İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu vurgulandı. Açıklamada, bölgedeki hareketliliğin kararlı şekilde kontrol altında tutulduğunu belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 07:17 Güncelleme:
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        İran: Hürmüz Boğazı kapalı

        İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Azmayi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu belirterek, bölgedeki hareketliliğin tamamen ve kararlı şekilde kontrol altında tutulduğunu söyledi.

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Azmayi, ABD'li yetkililerin açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Azmayi, "Hürmüz Boğazı kapalıdır. Hareketlilik üzerindeki hakimiyetimiz tam ve kararlıdır. Bu boğazdaki hiçbir hareket Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri mensuplarının gözünden kaçmaz." ifadelerini kullandı.

        ABD'li yetkililerin açıklamalarına da değinen Azmayi, "Gerçek, sahada görülmeli, bildirilerde ve Amerikalı yetkililerin açıklamalarında değil." dedi.

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