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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Romelu Lukaku: Fenerbahçe'yle hedeflerimiz örtüşüyor!

        Romelu Lukaku: Fenerbahçe'yle hedeflerimiz örtüşüyor!

        Romelu Lukaku'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe, Belçikalı yıldız için imza töreni düzenledi. Sarı-lacivertlilerin yeni golcüsü, gelmeden Milan Skriniar'la görüştüğünü ve Fenerbahçe'yle hedeflerinin örtüştüğünü dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 12:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "F.Bahçe'yle hedeflerimiz örtüşüyor!"

        Fenerbahçe'nin yeni transferi 33 yaşındaki Belçikalı yıldız Romelu Lukaku, düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        "YAKLAŞIK 1 AYDIR BEKLİYORDUM"

        Sayın Aziz Yıldırım'a, Cihan Kamer'e, Oğuz Çetin'e ve İsmail Kartal'a teşekkür ederim. Bana süreçte çok güvendiler. Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmak gurur... Zaten çok uzun süredir Fenerbahçe'de olmayı istiyordum. Yaklaşık bir aydır burada olmayı bekliyordum. Bu harika ülkede yaşayacak olmak ve Fenerbahçe'de olmak büyük keyif... Türkiye zaten benim ikinci evim... 30 yaşından sonra Türkiye'ye geldim. Babam da seneler önce burada futbol oynadı, ben de 3 yaşındaydım. Aklımda bazı şeyler var.

        "KONU BİREYSEL DEĞİL F.BAHÇE"

        Önemli olan Fenerbahçe'nin zaferlerle ayrılması. Konu bireysel değil, Fenerbahçe! Oynadığımız futbolla taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Kulübün isteğini ve arzusun da görebiliyorum. Takım arkadaşlarımla tanıştım. Burada tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz. Ben de mükemmel şekilde adapte olmak ve performansımı ortaya koymak istiyorum.

        "YAKIN ZAMANDA TÜRKÇE KONUŞMAK İSTİYORUM"

        Hocamız ve teknik ekip harika. Yakın zamanda sizlerle Türkçe konuşmak istiyorum. En kısa sürede statta taraftarlarla buluşmak istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.

        "F.BAHÇE'YLE HEDEFLERİMİZ ÖRTÜŞÜYOR"

        Arkadaşlarımın %50'si Türk. Böyle bakınca buraya gelmem kaçınılmaz oluyor. Çocukken de buradaydım. Kardeşim de burada oynadı. Babamın son golü de buradaydı. Fenerbahçe'ye karşı atmıştı diye hatırlıyorum... Millî takımdaki son maçım da buradaydı, bu statta oynamıştım. Benim ihtiyacım olan şey bu, kendime de bunu söyledim. Fenerbahçe'nin çok güçlü bir vizyonu var, benim de hedeflerim var. Kazanmak isterim, kaybetmeyi sevmem. Fenerbahçe ile hedeflerimiz örtüşüyor.

        "SKRINIAR'LA GELMEDEN GÖRÜŞTÜM"

        Milan Skriniar ile gelmeden önce görüştüm. Matteo Guendouzi ile geldikten sonra görüştük. Nathan Ake ve N'Golo Kante ile de konuştuk. Tanıdığım Türk oyuncular da var. Dün akşam yemek yedik; geçen sezon ve kulüp hakkında bazı şeyler anlattılar. Takımda çok iyi bir atmosfer var. Arkadaşlarımda da aynı hırsı görüyorum. Her maça final gözüyle bakarak devam etmeliyiz. Böyle yaparsak hedeflerimizi gerçekleştiririz.

        "MEIRELES, F.BAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNDEN BAHSETTİ"

        Raul Meireles ile konuştuk. Geçen hafta iki kez, toplamda 2.5 saat görüştük. Fenerbahçe'nin büyüklüğünden bahsetti. Nicolas Anelka ile görüşmedim, arayacağım... Numaramı değiştirdim ama onu arayacağım. Raul çok güzel şeyler söyledi. Taraftar, yönetim ve medya ile alakalı güzel şeyler anlattı. Aynı WhatsApp grubunda olduğumuz için konuşmalarımız oluyor.

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        -Chris Van Puyvelde, ocak ayında Fenerbahçe Futbol Akademisi'nin başına geçiyor. Hakkında ne düşünüyorsun?

        Chris en iyisi, bunu söylemek istiyorum. Daha önce Belçika Millî Takımı'nda 4-5 sene birlikte çalıştık. Kendisi futbolu çok iyi bilir. Birlikte çalışma fırsatımız olmuştu. Belirttiğin üzere akademiye gelecek. Umarım herkes için çok faydalı bir süreç olur. Gençlere dokunacağını ve onları geliştireceğini düşünüyorum. Gençlere büyük katkı sağlayacaktır.

        "İSMAİL KARTAL NE İSTEDİĞİNİ NET ANLATTI"

        İsmail Kartal'ın çok dürüst bir insan olduğu izlenimini aldım. Benden beklentilerini anlattı. Bu dürüstlük benim için önemli. 15-20 dakika konuştuk, beklentilerini söyledi. Ne istediğini net bir şekilde anlattı, ben de anladım. Takımla oynamak için sabırsızlanıyorum.

        "KENDİMİ %100 HAZIR HİSSEDİYORUM"

        4-6 hafta bence fazla... Kendimi %100 hazır hissediyorum. Dün takımla çalıştım. 5-6 günlük bir programım var, gelecek hafta oynamak istiyorum. Yerimi kazanmak istiyorum. 4-6 hafta uzun, ben sakat değilim! Fit durumdayım.

        "ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAK İSTİYORUZ"

        Şampiyonluklar, kupalar kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe'de çok kaliteli oyuncular var. Çok büyük bir kulüpteyiz, beklentilerin yüksek olması normal. Bütün kulvarlarda en iyisini ortaya koymalıyız. En önemlisi de başarılı olmak ve kupaları kazanmaktır. Zihniyet önemli; yani istek ve arzu...

        Süper Lig'de de konsantrasyonumuzu asla düşürmeden devam etmeliyiz. Çünkü lig uzun bir maraton. Türkiye Kupası'nda ve Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz. Sahip olduğumuz kaliteyi sahaya yansıtmalıyız. Zaten bu yüzden futbolcuyuz ve Fenerbahçe'deyiz. Fenerbahçe'de oynuyorsanız bunlar kaçınılmaz. Takımda çok karakterli oyuncular var. Karakterimiz ve ortaya koyacağımız ruhla iyi bir iş çıkarabiliriz. Soyunma odasındaki birliktelikle her maçı kazanmalıyız.

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