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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat üretiminde sert gerileme

        İnşaat üretiminde sert gerileme

        TÜİK verilerine göre inşaat üretimi, haziran ayında yıllık yüzde 6 düştü. Aylık düşüş ise yüzde 0,5 oldu. Yıllık düşüş oranı, Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti

        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 11:08 Güncelleme:
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        İnşaat üretiminde sert gerileme

        TÜİK verilerine göre; inşaat üretimi yıllık %6,0 azaldı. Yıllık düşüş oranı, Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

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        İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Haziran ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,5 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %4,5 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %7,6 azaldı.

        İnşaat üretimi aylık %0,5 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Haziran ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,4 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %0,1 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %1,0 azaldı.

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