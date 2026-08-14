İnşaat üretiminde sert gerileme

TÜİK verilerine göre; inşaat üretimi yıllık %6,0 azaldı. Yıllık düşüş oranı, Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

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İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Haziran ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,5 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %4,5 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %7,6 azaldı.

İnşaat üretimi aylık %0,5 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Haziran ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,4 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %0,1 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %1,0 azaldı.